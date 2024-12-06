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192 vagas

Governo autoriza concurso para Polícia Federal na área administrativa

A oferta será de 100 oportunidades para quem tem o nível médio e 92 para profissionais de nível superior; remuneração pode chegar a R$ 9,5 mil

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 08:23

Publicado em 

06 dez 2024 às 08:23
Sede da Polícia Federal, em Brasília
Sede da Polícia Federal, em Brasília Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Polícia Federal vai abrir concurso público com 192 vagas para carreiras administrativas. As contratações foram autorizadas pelo governo e publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6). O prazo para a publicação do edital é de seis meses, ou seja, até 6 de junho de 2025.
A oferta será de 100 oportunidades para quem tem o nível médio e 92 para profissionais de nível superior. Os postos serão distribuídos da seguinte maneira:
  • NÍVEL MÉDIO
  • Agente administrativo (100)
  • NÍVEL SUPERIOR
  • Assistente social (13)
  • Contador (9)
  • Enfermeiro (3)
  • Médico (35)
  • Psicólogo (6)
  • Farmacêutico (2)
  • Nutricionista (1)
  • Estatístico (4)
  • Administrador (6)
  • Técnico em comunicação social (3)
  • Técnico em assuntos educacionais (10)
O salário inicial para agente administrativo é de R$ 6.173,31, já considerando o R$ 1 mil de auxílio-alimentação. Já os profissionais de nível superior terão ganhos de R$ 9.547,40 para os médicos e R$ 7.296,69 para os demais cargos, somando o auxílio-alimentação de R$ 1 mil.
De acordo com a portaria assinada pela ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, o prazo entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do concurso será de dois meses.
O último concurso para área administrativa da Polícia Federal foi realizado em 2013, quando foram oferecidas 566 vagas, sendo 534 para agente administrativo, com opções em todos os estados. Para nível superior, as oportunidades foram para o Distrito Federal. Na ocasião, o certame foi organizado pelo Cebraspe.
Os candidatos responderam questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos. Também teve prova de títulos para os  cargos de nível superior,. 

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