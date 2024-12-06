Governo autoriza concurso para Polícia Federal na área administrativa

Sede da Polícia Federal, em Brasília Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Polícia Federal vai abrir concurso público com 192 vagas para carreiras administrativas. As contratações foram autorizadas pelo governo e publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6). O prazo para a publicação do edital é de seis meses, ou seja, até 6 de junho de 2025.

A oferta será de 100 oportunidades para quem tem o nível médio e 92 para profissionais de nível superior. Os postos serão distribuídos da seguinte maneira:

NÍVEL MÉDIO

Agente administrativo (100)

NÍVEL SUPERIOR

Assistente social (13)

Contador (9)

Enfermeiro (3)

Médico (35)

Psicólogo (6)

Farmacêutico (2)

Nutricionista (1)

Estatístico (4)

Administrador (6)

Técnico em comunicação social (3)

Técnico em assuntos educacionais (10)

O salário inicial para agente administrativo é de R$ 6.173,31, já considerando o R$ 1 mil de auxílio-alimentação. Já os profissionais de nível superior terão ganhos de R$ 9.547,40 para os médicos e R$ 7.296,69 para os demais cargos, somando o auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

De acordo com a portaria assinada pela ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, o prazo entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do concurso será de dois meses.

O último concurso para área administrativa da Polícia Federal foi realizado em 2013, quando foram oferecidas 566 vagas, sendo 534 para agente administrativo, com opções em todos os estados. Para nível superior, as oportunidades foram para o Distrito Federal. Na ocasião, o certame foi organizado pelo Cebraspe.