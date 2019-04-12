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Bolsonaro

Governo anuncia convocação de mil policiais federais

A convocação foi assinada pelo ministro da Justiça Sergio Moro e está no Ministério da Economia para análise do orçamento

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 22:32

Publicado em 

11 abr 2019 às 22:32
Operação Inseguro realizada pela Polícia Federal no Espírito Santo cumpriu na manhã desta terça-feira (02) mandados de busca e apreensão à associação que oferecia seguros Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Em comemoração aos 100 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) lançou, nesta quinta-feira (11), um pacote de medidas para reverter desgastes. E o anúncio, que aconteceu no Palácio do Planalto, trouxe uma surpresa: a convocação de mil policiais federais aprovados no concurso de 2017. 
Segundo a reportagem de 
O Globo
, o número esperado pela corporação era de 700 policiais. Por isso, a informação de mil convocações não era esperada nem pela alta cúpula da PF. Ainda segundo o jornal, integrantes do governo afirmam que a convocação foi assinada pelo ministro da Justiça Sergio Moro e está no Ministério da Economia para análise do orçamento. 
De acordo com O Globo, falta apenas a autorização de Paulo Guedes. As locações para cada município não foram divulgadas, ainda, pois a medida ainda está em fase de análise. 

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