Governo anuncia convocação de mil policiais federais

Operação Inseguro realizada pela Polícia Federal no Espírito Santo cumpriu na manhã desta terça-feira (02) mandados de busca e apreensão à associação que oferecia seguros Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Em comemoração aos 100 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) lançou, nesta quinta-feira (11), um pacote de medidas para reverter desgastes. E o anúncio, que aconteceu no Palácio do Planalto, trouxe uma surpresa: a convocação de mil policiais federais aprovados no concurso de 2017.

Segundo a reportagem de

O Globo

, o número esperado pela corporação era de 700 policiais. Por isso, a informação de mil convocações não era esperada nem pela alta cúpula da PF. Ainda segundo o jornal, integrantes do governo afirmam que a convocação foi assinada pelo ministro da Justiça Sergio Moro e está no Ministério da Economia para análise do orçamento.