Força Aérea Brasileira abre processo seletivo com mais de mil vagas

As inscrições podem ser realizadas pelo site até o dia 21 de abril

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou três editais de contratação temporária. As oportunidades são para as áreas de Magistério, Saúde e áreas diversas. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (08) e terminam no dia 21 de abril. Ao todo, estão disponíveis 1.030 oportunidades.