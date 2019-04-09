Força Aérea Brasileira abre processo seletivo com mais de mil vagas

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou três editais de contratação temporária. As oportunidades são para as áreas de Magistério, Saúde e áreas diversas. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (08) e terminam no dia 21 de abril. Ao todo, estão disponíveis 1.030 oportunidades.
O edital de Magistério contempla vagas para Língua Inglesa e Espanhola; Filosofia; Educação Física; História, etc. Mais informações estão disponíveis no edital. O de Saúde traz oportunidades para farmácia hospitalar, bioquímica e industrial; odontologia; medicina e veterinária. Outros detalhes podem ser conferidos no edital.
Já o
tem oportunidades para Jornalismo, Engenharia, Administração, Terapia Ocupacional, entre outros.
Os candidatos deverão dar especial atenção aos Parâmetros de Qualificação visando à pontuação a se confirmar na Avaliação Curricular. Os requisitos específicos, tal como remuneração, dependem de cada área de atuação. Mais informações são conferidas no site.
Inscrições
Prazo: até o dia 21 de abril, exclusivamente pelo site