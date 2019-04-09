Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Força Aérea Brasileira abre processo seletivo com mais de mil vagas
Oportunidade

Força Aérea Brasileira abre processo seletivo com mais de mil vagas

As vagas são para a área de Saúde e Magistério, além oportunidades para Jornalismo, Engenharia, Arquitetura, Biologia, entre outros

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 21:37

Publicado em 

08 abr 2019 às 21:37
As inscrições podem ser realizadas pelo site até o dia 21 de abril Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou três editais de contratação temporária. As oportunidades são para as áreas de Magistério, Saúde e áreas diversas. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (08) e terminam no dia 21 de abril. Ao todo, estão disponíveis 1.030 oportunidades. 
O edital de Magistério contempla vagas para Língua Inglesa e Espanhola; Filosofia; Educação Física; História, etc. Mais informações estão disponíveis no edital. O de Saúde traz oportunidades para farmácia hospitalar, bioquímica e industrial; odontologia; medicina e veterinária. Outros detalhes podem ser conferidos no edital.
Já o
edital de áreas diversas
 tem oportunidades para Jornalismo, Engenharia, Administração, Terapia Ocupacional, entre outros. 
Os candidatos deverão dar especial atenção aos Parâmetros de Qualificação visando à pontuação a se confirmar na Avaliação Curricular. Os requisitos específicos, tal como remuneração, dependem de cada área de atuação. Mais informações são conferidas no site
Inscrições
Prazo: até o dia 21 de abril, exclusivamente pelo site 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Concursos (ES) Empregos (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados