Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emprego

Feirão na Serra vai oferecer 100 vagas de emprego

Evento do Cebrac acontece no domingo (25). Entrevistas nas empresas serão na semana seguinte.

Publicado em 22 de Março de 2018 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 13:15
Entre as vagas divulgadas, estão: caixa, vendedor, atendente, corretor, supervisor de vendas, auxiliar de serviços gerais, design de sobrancelhas e cabeleireiro Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra
Um feirão com cerca de 100 vagas de emprego disponíveis vai ser realizado na Serra, neste domingo (25). O evento é promovido pela escola profissionalizante Cebrac, que promete convocações para entrevistas na semana seguinte.
A senhas serão distribuídas a partir das 8h e serão limitadas a 800 atendimentos. Para participar, o candidato precisa levar o seu currículo impresso. Quem não conseguir uma vaga, terá oportunidade de fazer um curso de capacitação gratuito.
Entre as vagas divulgadas, estão: caixa, vendedor, atendente, corretor, supervisor de vendas, auxiliar de serviços gerais, design de sobrancelhas e cabeleireiro.
Além dos profissionais da escola, haverá 25 estudantes de psicologia que vão fazer o serviço de recrutamento e seleção para as empresas que tiverem suas vagas disponibilizadas no feirão. Os candidatos aprovados nesta primeira etapa serão encaminhados para a entrevista final junto à empresa contratante na semana seguinte.
O evento ainda vai ter palestras sobre como se preparar para uma entrevista de emprego. Aqueles que não forem selecionados para as vagas serão cadastrados para um curso gratuito de capacitação profissional no Cebrac.
Empresas
Empresas interessadas em divulgar vagas no feirão podem enviar um e-mail para [email protected] ou ligar no (27) 3065-3555.
Serviço
Feirão de Empregos Cebrac Serra
Dia 25 de março, das 8h às 14h
Rua Casemiro de Abreu, 360
(27) 3065-3555

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados