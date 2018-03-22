Feirão na Serra vai oferecer 100 vagas de emprego

Entre as vagas divulgadas, estão: caixa, vendedor, atendente, corretor, supervisor de vendas, auxiliar de serviços gerais, design de sobrancelhas e cabeleireiro Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra

Um feirão com cerca de 100 vagas de emprego disponíveis vai ser realizado na Serra, neste domingo (25). O evento é promovido pela escola profissionalizante Cebrac, que promete convocações para entrevistas na semana seguinte.

A senhas serão distribuídas a partir das 8h e serão limitadas a 800 atendimentos. Para participar, o candidato precisa levar o seu currículo impresso. Quem não conseguir uma vaga, terá oportunidade de fazer um curso de capacitação gratuito.

Entre as vagas divulgadas, estão: caixa, vendedor, atendente, corretor, supervisor de vendas, auxiliar de serviços gerais, design de sobrancelhas e cabeleireiro.

Além dos profissionais da escola, haverá 25 estudantes de psicologia que vão fazer o serviço de recrutamento e seleção para as empresas que tiverem suas vagas disponibilizadas no feirão. Os candidatos aprovados nesta primeira etapa serão encaminhados para a entrevista final junto à empresa contratante na semana seguinte.

O evento ainda vai ter palestras sobre como se preparar para uma entrevista de emprego. Aqueles que não forem selecionados para as vagas serão cadastrados para um curso gratuito de capacitação profissional no Cebrac.

Empresas

Empresas interessadas em divulgar vagas no feirão podem enviar um e-mail para [email protected] ou ligar no (27) 3065-3555.

Serviço

Feirão de Empregos Cebrac Serra

Dia 25 de março, das 8h às 14h

Rua Casemiro de Abreu, 360