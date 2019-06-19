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Nível superior

Exército abre seleção para oficiais com salário de R$ 11 mil

Candidatos precisam ter formação superior; inscrições seguem até 2 de agosto de 2019

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 15:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jun 2019 às 15:17
Exército vai preencher vagas para oficiais de nível superior Crédito: Facebook / Exército
O Exército divulgou nesta quarta-feira (19) o edital de abertura de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e ao Curso de Formação de Capelães Militares. A formação ocorrerá em Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente. O candidato precisa ter nível superior.
> 30 concursos abertos com salários de até R$ 28 mil
Os aprovados serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, com remuneração bruta de R$ 11.130,75. O valor é composto pelo soldo de R$ 8.245 mais adicional de habilitação de R$ 1. 319,20 e adicional militar de R$ 1.566,55. 
A oferta é de 20 vagas para as seguintes áreas: Administração (3); Ciências Contábeis (3); Comunicação Social (2); Direito (3); Informática (3); Magistério Matemática (1); Magistério Português (1); Enfermagem (2); e Veterinária (2). Também são ofertadas oportunidades para Padre Católico (2) e Pastor Evangélico (1).
Para participar do certame, é necessário que o candidato tenha altura mínima de 1,60m, se do sexo masculino, e 1,55 caso seja do sexo feminino; idade máxima de 36 anos.
As inscrições devem ser feitas até 2 de agosto de 2019, no site www.esfcex.eb.mil.br. A taxa de participação é de R$ 120,00.
A seleção contará com as seguintes etapas: Exame Intelectual (EI), verificação documental preliminar; Prova de Títulos; Inspeção de Saúde (IS); Exame de Aptidão Física (EAF); Avaliação Psicológica e comprovação dos requisitos para a matrícula.
Os primeiros exames serão aplicados na data provável de 15 de setembro de 2019.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
 

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