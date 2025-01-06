ES tem 21 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 17 mil

Sedu vai contar com novos servidores em breve Crédito: Carlos Alberto Silva

Pelo menos 21 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 2.300 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

O salário pode chegar a R$ 17.978,62 na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que administra 45 hospitais universitários. São 545 vagas imediatas em todo o país, nas áreas administrativa, assistencial e médica. No Espírito Santo, há uma chance imediata e formação de cadastro de reserva no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes).

A Secretaria da Justiça (Sejus) está com processo de seleção em aberto para contratação de Engenheiro Civil Estrutural e Engenheiro Eletricista. São dois postos destinados ao Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Moderniza-ES), que prevê a construção de novos presídios no Estado. Os ganhos chegam a R$ 15.877,29 e carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de janeiro.

Em Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, o concurso visa preencher 32 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os cargos são voltados para profissionais de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 5.959. As inscrições podem ser feitas até 10 de fevereiro.

Já o prazo para se inscrever no concurso da Prefeitura de Cariacica termina no dia 20 de janeiro. São 452 oportunidades para o quadro geral do município. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 7.800.