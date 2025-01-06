ES tem 21 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 17 mil

Pelo menos 21 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 2.300 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
O salário pode chegar a R$ 17.978,62 na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que administra 45 hospitais universitários. São 545 vagas imediatas em todo o país, nas áreas administrativa, assistencial e médica. No Espírito Santo, há uma chance imediata e formação de cadastro de reserva no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes).
As inscrições para o certame da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) seguem até o dia 21 de janeiro de 2025. São 1.290 vagas, sendo 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 para agentes de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018.
A Secretaria da Justiça (Sejus) está com processo de seleção em aberto para contratação de Engenheiro Civil Estrutural e Engenheiro Eletricista. São dois postos destinados ao Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Moderniza-ES), que prevê a construção de novos presídios no Estado. Os ganhos chegam a R$ 15.877,29 e carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de janeiro.
Em Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, o concurso visa preencher 32 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os cargos são voltados para profissionais de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 5.959. As inscrições podem ser feitas até 10 de fevereiro.
Já o prazo para se inscrever no concurso da Prefeitura de Cariacica termina no dia 20 de janeiro. São 452 oportunidades para o quadro geral do município. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 7.800.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Aracruz está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.353,95 a R$ 5.754,10. Os interessados têm até o dia 16 de janeiro para garantir a participação no certame.