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Oportunidade

ES tem 15 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 13 mil

Postos estão disponíveis em prefeituras, Polícia Militar, Ifes, Ceasa e vários outros órgãos; confira a lista completa dos processos seletivos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jun 2024 às 11:52

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 11:52

TRE
Justiça Eleitoral no ES tem sete vagas  Crédito: Carlos Alberto Silva
A última semana de junho tem 15 editais publicados de concursos públicos e processos seletivos no Espírito Santo. São 170 oportunidades para cargos efetivos e temporários, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.
A remuneração pode chegar a R$ 13.994 no Tribunal Superior Eleitoral. O certame visa preencher 412 vagas, das quais sete no Espírito Santo. O atendimento aos candidatos ocorre até 18 de julho.
Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 44 vagas para dar aula no magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O salário é de R$ 4.875,18, além de acrescimentos conforme a titulação do candidato. O prazo para se inscrever segue até 17 de julho.
A Prefeitura de Vitória vai contratar 31 novos servidores efetivos, sendo 21 analistas em gestão pública e 10 auditores de controle interno. A remuneração é de R$ 5.566. Os interessados precisam ter nível superior. Os interessados poderão se inscrever de 1° de julho a 5 de agosto.
As prefeituras de Dores do Rio Preto, Afonso Cláudio, Ibiraçu, Nova Venécia, Piúma e Santa Teresa estão com processos seletivos abertos para contratação de temporários.

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