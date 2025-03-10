Ao menos 10 concursos públicos e seleções estão abertas no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. As oportunidades são para trabalhar nas Prefeituras de Vitória, Anchieta e outras chances. Os salários chegam até R$ 13.917.
A Prefeitura de São Roque do Canaã vai formar cadastro de reserva para o cargo de pedagogo. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira (13). A remuneração é de R$ 4.883. Veja vagas.
A Prefeitura de Rio Novo do Sul tem seleção com 2 vagas de contratação imediata destinadas para médicos que desejam trabalhar no Programa Saúde da Família. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (12). A remuneração é de R$ 13.917. Veja vagas.
Nesta segunda (10), é o último dia para se inscrever no concurso da Prefeitura de Vitória para o cargo de técnico esportivo, sendo uma vaga para dar aulas de yoga e outra para aulas de ginástica. A remuneração é de R$ 3.082. Veja vagas.
ES tem 11 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 13 mil