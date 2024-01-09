Enem dos Concursos: o que esperar da banca organizadora Cesgranrio

O Concurso Nacional Unificado (CNU), chamado de Enem dos Concursos, terá os editais publicados nesta quarta-feira (10), conforme confirmou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A expectativa é de que sejam divulgados oito editais, sendo um por bloco temático.
O certame será organizado pela Fundação Cesgranrio, mas o que esperar da banca organizadora?
O especialista em preparação para concursos públicos e professor do Gran, Eduardo Cambuy, lembra que a organizadora não era a banca mais cotada para esse processo seletivo histórico, mas ressalta que foi uma boa escolha por conta do perfil que o MGI definiu para a prova.
“A Cesgranrio é uma banca experiente, que perdeu um pouco de espaço nos últimos anos, mas fez o concurso do Banco do Brasil, por exemplo, que teve mais de 1 milhão de inscritos. É uma banca segura na aplicação das matérias, com grau de dificuldade mediano, e como o MGI definiu que essa primeira edição do concurso unificado deve contar com provas que não sejam tão complexas, com questões mais interpretativas. Foi uma boa escolha”, explicou. A banca também é responsável pelo concurso da Petrobras.
Cambuy chama atenção para a parte de Direito, que deve exigir uma adaptação da banca, que costuma cobrar a lei seca, mais com um “copia e cola” das legislações. “Nesse sentido a Cesgranrio vai precisar se adaptar às necessidades do CNU uma vez que a ideia é que essa prova seja menos decoreba, que é o estilo das questões de Direito da banca, e mais de interpretação. Mas nas outras disciplinas a banca deve manter o seu padrão.”
O especialista também alertou para a quantidade de vagas, que deve ser ainda maior que o anunciado. A expectativa é de que sejam chamados mais aprovados ao longo da validade do concurso, além das vagas já anunciadas.
O especialista explica que cada órgão vai fazer a sua convocação, e nesse tempo os servidores vão se aposentar, sair, mudar de cargo, então mais vagas surgirão. “Por isso, na prática, os candidatos podem esperar um número ainda mais interessante de vagas.”
As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio, e a realização da prova será no dia 5 de maio.
A seleção tem a adesão de 21 órgãos federais, totalizando 6.640 vagas de níveis médio e superior. Os testes serão aplicados em 217 cidades brasileiras, das quais seis no Espírito Santo. A remuneração pode chegar a R$ 22 mil, conforme o cargo.
Os editais que serão divulgados esta semana trarão informações sobre os blocos temáticos, conteúdos das provas, critérios de classificação e desclassificação, lista de espera, cadastro de reserva, validade do certame e composição das notas finais. O objetivo do governo federal é dar igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos.
- Administração e Finanças Públicas;
- Setores Econômico, Infraestrutura e Regulação;
- Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário;
- Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação;
- Políticas Sociais, Justiça e Saúde;
- Trabalho e Previdência;
- Dados, Tecnologia e Informação Pública; e
- Nível intermediário.
Os candidatos serão avaliados em três etapas: prova objetiva, com matriz curricular comum a todos os candidatos e conteúdo específico de acordo com as áreas de atuação governamental/blocos temáticos; prova dissertativa, de acordo com as áreas de atuação governamental/blocos temáticos e avaliação de titulação acadêmica e/ou experiência profissional pregressa.
Confira outras dicas
01
Língua Portuguesa
Em Língua Portuguesa, a banca cobra interpretação de texto de forma mais leve, e em gramática é mais carregada em termos de quantidade de questões.
02
Inglês
A Cesgranrio também é conhecida por ter uma cobrança mais pesada de Inglês, com questões mais complexas e muito vocabulário.
03
Informática
Na parte de Informática, a banca tem uma aplicação mais superficial em termos conceituais de pacote office, por exemplo.
04
Raciocínio Lógico
Em Raciocínio Lógico, a banca foge um pouco do padrão de tabela verdade, probabilidade e vai mais nas questões gráficas, de conjuntos.
05
Preparação
A preparação já pode começar a ser direcionada para o perfil da banca, lembrando que, em algumas matérias, não temos tantas questões assim da Cesgranrio, por isso o candidato deve buscar bancas similares, como FCC, IBFC e Consulplan.
06
Modelo
O modelo proposto pelo MGI pode tornar a prova mais leve, mais genérica, já que a tendência em agrupar cargos diferenciados não vai permitir cobrar matérias muito específicas e complexas. Por isso, podemos esperar que essas matérias mais específicas dos cargos devem aparecer na etapa do curso de formação, dependendo da carreira, mas essa é uma etapa futura e o candidato não precisa se preocupar com isso nesse momento. Essa é uma forma do órgão garantir que o aprovado entenda e manipule bem aquela matéria específica necessária para a atuação profissional.