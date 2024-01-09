Enem dos Concursos: o que esperar da banca organizadora Cesgranrio

Concurso Nacional Unificado (CNU), chamado de Enem dos Concursos, terá os editais publicados nesta quarta-feira (10), conforme confirmou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A expectativa é de que sejam divulgados oito editais, sendo um por bloco temático.

O certame será organizado pela Fundação Cesgranrio , mas o que esperar da banca organizadora?

O especialista em preparação para concursos públicos e professor do Gran, Eduardo Cambuy, lembra que a organizadora não era a banca mais cotada para esse processo seletivo histórico, mas ressalta que foi uma boa escolha por conta do perfil que o MGI definiu para a prova.

“A Cesgranrio é uma banca experiente, que perdeu um pouco de espaço nos últimos anos, mas fez o concurso do Banco do Brasil, por exemplo, que teve mais de 1 milhão de inscritos. É uma banca segura na aplicação das matérias, com grau de dificuldade mediano, e como o MGI definiu que essa primeira edição do concurso unificado deve contar com provas que não sejam tão complexas, com questões mais interpretativas. Foi uma boa escolha”, explicou. A banca também é responsável pelo concurso da Petrobras.

Provas do concurso unificado serão aplicadas em maio Crédito: Freepik

Cambuy chama atenção para a parte de Direito, que deve exigir uma adaptação da banca, que costuma cobrar a lei seca, mais com um “copia e cola” das legislações. “Nesse sentido a Cesgranrio vai precisar se adaptar às necessidades do CNU uma vez que a ideia é que essa prova seja menos decoreba, que é o estilo das questões de Direito da banca, e mais de interpretação. Mas nas outras disciplinas a banca deve manter o seu padrão.”

O especialista também alertou para a quantidade de vagas, que deve ser ainda maior que o anunciado. A expectativa é de que sejam chamados mais aprovados ao longo da validade do concurso, além das vagas já anunciadas.

O especialista explica que cada órgão vai fazer a sua convocação, e nesse tempo os servidores vão se aposentar, sair, mudar de cargo, então mais vagas surgirão. “Por isso, na prática, os candidatos podem esperar um número ainda mais interessante de vagas.”

As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio , e a realização da prova será no dia 5 de maio.

A seleção tem a adesão de 21 órgãos federais, totalizando 6.640 vagas de níveis médio e superior. Os testes serão aplicados em 217 cidades brasileiras, das quais seis no Espírito Santo. A remuneração pode chegar a R$ 22 mil, conforme o cargo.

Os editais que serão divulgados esta semana trarão informações sobre os blocos temáticos, conteúdos das provas, critérios de classificação e desclassificação, lista de espera, cadastro de reserva, validade do certame e composição das notas finais. O objetivo do governo federal é dar igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos.

Administração e Finanças Públicas; Setores Econômico, Infraestrutura e Regulação; Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário; Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação; Políticas Sociais, Justiça e Saúde; Trabalho e Previdência; Dados, Tecnologia e Informação Pública; e Nível intermediário.

Os candidatos serão avaliados em três etapas: prova objetiva, com matriz curricular comum a todos os candidatos e conteúdo específico de acordo com as áreas de atuação governamental/blocos temáticos; prova dissertativa, de acordo com as áreas de atuação governamental/blocos temáticos e avaliação de titulação acadêmica e/ou experiência profissional pregressa.

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