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Concorrência

Enem dos Concursos tem 2,1 milhões de inscritos no país; 34 mil no ES

Do total de candidatos, 1.543.560 são pagantes e 600.875 estão isentos da taxa de participação. De acordo com o ministério, 512.605 se candidataram, mas não efetuaram o pagamento e estão fora da disputa

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 16:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 fev 2024 às 16:39
Esther Dweck, ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos
Esther Dweck, ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos Crédito: Edu Andrade/AscomMF
Enem dos Concursos tem 2,1 milhões de inscritos no país; 34 mil no ES
O Concurso Nacional Unificado (CNU), chamado de Enem dos Concursos, tem 2.144.435 inscrições confirmadas, dos quais 32.887 são do Espírito Santo. O número total de participantes foi divulgado nesta sexta-feira (23), pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.
O certame está sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio. Do total de candidatos, 1.543.560 são pagantes e 600.875 estão isentos da taxa de participação. De acordo com o ministério, 512.605 se candidataram, mas não efetuaram o pagamento e estão fora da disputa.
Ainda conforme os dados apresentados pela pasta, 1.205.575 dos participantes são do sexo feminino (56%), enquanto que 938.858 do sexo masculino (44%).
Também foram trazidos os números de inscrições solicitadas e as confirmadas, dividido por gênero e raça, a quantidade de candidatos com deficiência e indígenas, além dos pedidos de atendimento especial e também o quantitativo solicitado e confirmado de isenções de taxa.
O concurso oferece 6.640 vagas, distribuídas por oito blocos temáticos. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, conforme cronogrma do certame. 

Inscritos por bloco temático

O Bloco 8 - nível intermediário foi o que registrou o maior número de inscritos e é o que tem a maior concorrência, ou seja, 1.013,04 candidatos por vaga.
Confira como ficou a concorrência:
  • Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias
  • Vagas: 727
  • Inscritos: 121.838
  • Concorrência: 167,59 candidatos
  • Bloco 2 - Tecnologia, Dados, e Informação
  • Vagas: 597
  • Inscritos: 77.943
  • Concorrência: 130,55 candidatos
  • Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas
  • Vagas: 530
  • Inscritos: 102.922
  • Concorrência: 194,19 candidatos
  • Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor
  • Vagas: 971
  • Inscritos: 336.284
  • Concorrência: 366,72 candidatos
  • Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
  • Vagas: 1.016
  • Inscritos: 300.766
  • Concorrência: 296,02 candidatos
  • Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação
  • Vagas: 359
  • Inscritos: 74.283
  • Concorrência: 206,91 candidatos
  • Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública
  • Vagas: 1.748
  • Inscritos: 429.370
  • Concorrência: 245,63 candidatos
  • Bloco 8 - Nível Intermediário
  • Vagas: 692
  • Inscritos: 701.029
  • Concorrência: 1013.04 candidatos

Por nível de escolaridade

  • Nível médio
  • 430.466 inscritos
  • Nível superior
  • 1.113.400 inscritos

Por isentos

  • Inscritos no CadÚnico: 388.820 isentos
  • Alunos e ex-alunos do Prouni: 118.010 isentos
  • Alunos e ex-alunos do Fies: 81.103 isentos
  • Doadores medula óssea: 55.514 isentos

Inscritos por Estado

São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal são os locais com o maior volume de participantes.
Veja a relação por estado:
  • São Paulo: 228.452
  • Rio de Janeiro: 223.248 
  • Distrito Federal: 220.442
  • Minas Gerais: 172.835 
  • Bahia: 162.701
  • Pará: 118.876
  • Pernambuco: 103.140
  • Rio Grande do Sul: 80.348
  • Maranhão: 77.653
  • Paraná: 75.736
  • Ceará: 72.455
  • Goiás: 64.751
  • Amazonas: 59.276
  • Mato Grosso: 51.845
  • Piauí: 50.857
  • Paraíba: 43.847
  • Rio Grande do Norte: 42.967
  • Santa Catarina: 39.176 
  • Rondônia: 37.428
  • Sergipe: 35.291
  • Mato Grosso do Sul: 34.449
  • Espírito Santo: 32.887
  • Alagoas: 30.911
  • Amapá: 25.109
  • Tocantins: 24.117
  • Roraima: 17.882 
  • Acre - não informado

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