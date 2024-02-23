Enem dos Concursos tem 2,1 milhões de inscritos no país; 34 mil no ES
O Concurso Nacional Unificado (CNU), chamado de Enem dos Concursos, tem 2.144.435 inscrições confirmadas, dos quais 32.887 são do Espírito Santo. O número total de participantes foi divulgado nesta sexta-feira (23), pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.
O certame está sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio. Do total de candidatos, 1.543.560 são pagantes e 600.875 estão isentos da taxa de participação. De acordo com o ministério, 512.605 se candidataram, mas não efetuaram o pagamento e estão fora da disputa.
Ainda conforme os dados apresentados pela pasta, 1.205.575 dos participantes são do sexo feminino (56%), enquanto que 938.858 do sexo masculino (44%).
Também foram trazidos os números de inscrições solicitadas e as confirmadas, dividido por gênero e raça, a quantidade de candidatos com deficiência e indígenas, além dos pedidos de atendimento especial e também o quantitativo solicitado e confirmado de isenções de taxa.
O concurso oferece 6.640 vagas, distribuídas por oito blocos temáticos. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, conforme cronogrma do certame.
Inscritos por bloco temático
O Bloco 8 - nível intermediário foi o que registrou o maior número de inscritos e é o que tem a maior concorrência, ou seja, 1.013,04 candidatos por vaga.
Confira como ficou a concorrência:
- Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias
- Vagas: 727
- Inscritos: 121.838
- Concorrência: 167,59 candidatos
- Bloco 2 - Tecnologia, Dados, e Informação
- Vagas: 597
- Inscritos: 77.943
- Concorrência: 130,55 candidatos
- Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas
- Vagas: 530
- Inscritos: 102.922
- Concorrência: 194,19 candidatos
- Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor
- Vagas: 971
- Inscritos: 336.284
- Concorrência: 366,72 candidatos
- Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
- Vagas: 1.016
- Inscritos: 300.766
- Concorrência: 296,02 candidatos
- Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação
- Vagas: 359
- Inscritos: 74.283
- Concorrência: 206,91 candidatos
- Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública
- Vagas: 1.748
- Inscritos: 429.370
- Concorrência: 245,63 candidatos
- Bloco 8 - Nível Intermediário
- Vagas: 692
- Inscritos: 701.029
- Concorrência: 1013.04 candidatos
Por nível de escolaridade
- Nível médio
- 430.466 inscritos
- Nível superior
- 1.113.400 inscritos
Por isentos
- Inscritos no CadÚnico: 388.820 isentos
- Alunos e ex-alunos do Prouni: 118.010 isentos
- Alunos e ex-alunos do Fies: 81.103 isentos
- Doadores medula óssea: 55.514 isentos
Inscritos por Estado
São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal são os locais com o maior volume de participantes.
Veja a relação por estado:
- São Paulo: 228.452
- Rio de Janeiro: 223.248
- Distrito Federal: 220.442
- Minas Gerais: 172.835
- Bahia: 162.701
- Pará: 118.876
- Pernambuco: 103.140
- Rio Grande do Sul: 80.348
- Maranhão: 77.653
- Paraná: 75.736
- Ceará: 72.455
- Goiás: 64.751
- Amazonas: 59.276
- Mato Grosso: 51.845
- Piauí: 50.857
- Paraíba: 43.847
- Rio Grande do Norte: 42.967
- Santa Catarina: 39.176
- Rondônia: 37.428
- Sergipe: 35.291
- Mato Grosso do Sul: 34.449
- Espírito Santo: 32.887
- Alagoas: 30.911
- Amapá: 25.109
- Tocantins: 24.117
- Roraima: 17.882
- Acre - não informado