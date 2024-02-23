Esther Dweck, ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos Crédito: Edu Andrade/AscomMF

Your browser does not support the audio element. Enem dos Concursos tem 2,1 milhões de inscritos no país; 34 mil no ES

O Concurso Nacional Unificado (CNU), chamado de Enem dos Concursos, tem 2.144.435 inscrições confirmadas, dos quais 32.887 são do Espírito Santo. O número total de participantes foi divulgado nesta sexta-feira (23), pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O certame está sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio. Do total de candidatos, 1.543.560 são pagantes e 600.875 estão isentos da taxa de participação. De acordo com o ministério, 512.605 se candidataram, mas não efetuaram o pagamento e estão fora da disputa.

Ainda conforme os dados apresentados pela pasta, 1.205.575 dos participantes são do sexo feminino (56%), enquanto que 938.858 do sexo masculino (44%).

Também foram trazidos os números de inscrições solicitadas e as confirmadas, dividido por gênero e raça, a quantidade de candidatos com deficiência e indígenas, além dos pedidos de atendimento especial e também o quantitativo solicitado e confirmado de isenções de taxa.

O concurso oferece 6.640 vagas, distribuídas por oito blocos temáticos. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, conforme cronogrma do certame.

Inscritos por bloco temático

O Bloco 8 - nível intermediário foi o que registrou o maior número de inscritos e é o que tem a maior concorrência, ou seja, 1.013,04 candidatos por vaga.

Confira como ficou a concorrência:

Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Vagas: 727

727 Inscritos: 121.838

121.838 Concorrência: 167,59 candidatos

Bloco 2 - Tecnologia, Dados, e Informação

Vagas: 597

597 Inscritos: 77.943

77.943 Concorrência: 130,55 candidatos

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas

Vagas: 530

530 Inscritos: 102.922

102.922 Concorrência: 194,19 candidatos

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor

Vagas: 971

971 Inscritos: 336.284

336.284 Concorrência: 366,72 candidatos

Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Vagas: 1.016

1.016 Inscritos: 300.766

300.766 Concorrência: 296,02 candidatos

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação

Vagas: 359

359 Inscritos: 74.283

74.283 Concorrência: 206,91 candidatos

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública

Vagas: 1.748

1.748 Inscritos: 429.370

429.370 Concorrência: 245,63 candidatos

Bloco 8 - Nível Intermediário

Vagas: 692

692 Inscritos: 701.029

701.029 Concorrência: 1013.04 candidatos

Por nível de escolaridade

Nível médio

430.466 inscritos

Nível superior

1.113.400 inscritos

Por isentos

Inscritos no CadÚnico: 388.820 isentos

Alunos e ex-alunos do Prouni: 118.010 isentos

Alunos e ex-alunos do Fies: 81.103 isentos

Doadores medula óssea: 55.514 isentos



Inscritos por Estado

São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal são os locais com o maior volume de participantes.

Veja a relação por estado: