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Empresas abrem vagas para pessoas com deficiência

Oportunidades são para profissionais com formação de vários níveis de escolaridade

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 15:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 mai 2019 às 15:23
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Ana Volpe/Agência Senado
Oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência. Três empresas estão com seleções abertas para a contratação desses profissionais com vários níveis de escolaridade. Os interessados devem ficar atentos em como se inscrever.
CONFIRA AS VAGAS
BRASILCENTER
São 35 vagas para o cargo de representante de atendimento. Os interessados devem ter o ensino médio completo, conhecimento básico de Pacote Office, disponibilidade para trabalhar nos fins de semana e laudo médico.
Os interessados podem agendar entrevistas pelos telefones: 2121-4658 e 2121-4626.
MRV
Os interessados em trabalhar na construtora devem enviar o currículo até 15 de maio. As oportunidades são para pedreiro, servente de obras e auxiliar de serviços gerais para atuar nas cidades de Serra e Vila Velha. Ao todo são 10 vagas para pessoas com deficiência (PCDs).
Entre os benefícios oferecidos pela companhia, estão: vale transporte e cesta básica. Os interessados devem enviar o currículo para [email protected]
RHOPEN
Seleção aberta para Jovem Aprendiz PCD. O programa visa promover a aprendizagem, capacitação profissional e inserir Pessoas com Deficiência ao mercado de trabalho.
Podem participar todas as pessoas, com deficiência comprovada, laudo médico e que tenham concluído o ensino médio. A idade é um grande diferencial em relação aos demais programas de Jovem Aprendiz, no caso do PcD, não há limite de idade e qualquer pessoa acima de 18 anos poderá se inscrever.
As ofertas são para manutenção Mecânica, Elétrica e Solda, sendo 20 vagas para cada formação, totalizando 60 oportunidades. O local das aulas será na cidade de Vitória, com duração de 6 meses e realizadas de segunda a sexta.
Inscrições no site www.rhopen.com.br
 

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