Empresa do ramo de vinhos abre cinco vagas de estágio em Vitória

A empresa Wine está com cinco vagas abertas para o Programa de Estágio Geração W. A novidade neste ano é que, ao invés de ser escolhido pelo gestor, o estagiário selecionado poderá escolher a área e o profissional com quem deseja trabalhar, nas unidades em Vitória e São Paulo.
Segundo a empresa, a escolha se dá após os gestores apresentarem cases sobre suas respectivas áreas para conquistar os novos estagiários.
Na Capital, as vagas são para os estudantes dos cursos de Administração, Economia, Tecnologia, Marketing, Direito ou Engenharias. É necessário ter Domínio do Excel, Inglês, boa comunicação e proatividade.
Os interessados devem se inscrever no site da Wine e acessar a área Trabalhe na Wine. As inscrições estão abertas até a próxima quarta-feira (15).