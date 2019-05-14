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Oportunidade

Empresa do ramo de vinhos abre cinco vagas de estágio em Vitória

A novidade neste ano é que, ao invés de ser escolhido pelo gestor, o estagiário selecionado poderá escolher a área e o profissional com quem deseja trabalhar em Vitória

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 23:27

Publicado em 

13 mai 2019 às 23:27
A empresa Wine está com cinco vagas abertas para o Programa de Estágio Geração W. A novidade neste ano é que, ao invés de ser escolhido pelo gestor, o estagiário selecionado poderá escolher a área e o profissional com quem deseja trabalhar, nas unidades em Vitória e São Paulo.
Segundo a empresa, a escolha se dá após os gestores apresentarem cases sobre suas respectivas áreas para conquistar os novos estagiários.
Na Capital, as vagas são para os estudantes dos cursos de Administração, Economia, Tecnologia, Marketing, Direito ou Engenharias. É necessário ter Domínio do Excel, Inglês, boa comunicação e proatividade.
Os interessados devem se inscrever no site da Wine e acessar a área Trabalhe na Wine. As inscrições estão abertas até a próxima quarta-feira (15). 
> Obras da Leroy: como se candidatar às vagas de emprego

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