Empresa abre 75 vagas de emprego para trabalhar na área da Vale

Montador de andaime Crédito: Reprodução

O Sine da Serra abre inscrições, nesta quarta-feira (10), para 75 vagas de emprego na área da Vale. As vagas são ofertadas para atuação na Usiminas, que é prestadora de serviço da mineradora. Os contratos de trabalho são temporários, para entrada imediatada.

As oportunidades ofertadas são para: ajudante de carga e descarga, auxiliar de topografia, caldeireiro, carpinteiro, eletricista montador, encanador, encarregado de solda, maçariqueiro, mecânico ajustador, mecânico montador, montador de andaime, montador, sinaleiro (rigger), soldador e topógrafo.

Os interessados devem procurar o Sine da Serra, em Portal de Jacaraípe. Os candidatos que tiverem o perfil da vaga pretendida, serão encaminhados imediatamente para a entrevista, que será realizada também nesta quarta (09), no local. O contrato tem duração de dois a três meses.

Para a inscrição, é necessário levar Carteira de Trabalho, CPF, RG e comprovante de residência.

Inscrições

Dia: nesta quarta-feira (10)

Onde: No Sine da Serra, na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte).

Documentos: Carteira de Trabalho, CPF, RG e comprovante de residência.

Protestos