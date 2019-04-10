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Emprego

Empresa abre 75 vagas de emprego para trabalhar na área da Vale

As inscrições começam nesta quarta-feira (09) e são para

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 21:49

Publicado em 

09 abr 2019 às 21:49
Montador de andaime Crédito: Reprodução
O Sine da Serra abre inscrições, nesta quarta-feira (10), para 75 vagas de emprego na área da Vale. As vagas são ofertadas para atuação na Usiminas, que é prestadora de serviço da mineradora. Os contratos de trabalho são temporários, para entrada imediatada. 
As oportunidades ofertadas são para: ajudante de carga e descarga, auxiliar de topografia, caldeireiro, carpinteiro, eletricista montador, encanador, encarregado de solda, maçariqueiro, mecânico ajustador, mecânico montador, montador de andaime, montador, sinaleiro (rigger), soldador e topógrafo.
Os interessados devem procurar o Sine da Serra, em Portal de Jacaraípe. Os candidatos que tiverem o perfil da vaga pretendida, serão encaminhados imediatamente para a entrevista, que será realizada também nesta quarta (09), no local. O contrato tem duração de dois a três meses.
Para a inscrição, é necessário levar Carteira de Trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. 
Inscrições
Dia: nesta quarta-feira (10)
Onde: No Sine da Serra, na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte). 
Documentos: Carteira de Trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. 
Protestos
A terceirizada Usiminas tem sido alvo de protestos dos trabalhadores desde março deste ano. Na semana passada e também nesta terça-feira (09), inclusive, os funcionários bloquearam os dois sentidos da Avenida Norte Sul, na Serra, próximo ao Terminal de Carapina. Os trabalhadores protestam contra baixos salários e pela política de demissões e contratações da empresa. Segundo eles, a Usiminas está demitindo trabalhadores capixabas para contratar profissionais de outros estados para trabalhar na região. 

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