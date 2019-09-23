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Jovens talentos

EDP abre inscrições para estágio no ES

Ao todo, programa oferece 40 vagas, das quais 8 para o Estado; candidato precisam, no mínimo, no 2º ano do curso

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 13:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 set 2019 às 13:35
EDP contrata estagiários no ES Crédito: Pixabay
A EDP, empresa do setor elétrico brasileiro, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio de 2020. A oferta é de 40 vagas para todo o país, sendo oito para o Espírito Santo.
As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro pelo site do programa..
> Vale abre 238 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil
Para participar, o estudante terá que ter disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais, previsão de conclusão da graduação a partir de dezembro de 2020 e estar no mínimo no 2º ano do curso, além de inglês e conhecimento do Pacote Office.
O processo seletivo contará com cinco etapas: inscrição, análise de requisitos, teste online, avaliação e etapa presencial.
Os selecionados vão receber bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica, programas de incentivo ao esporte, horário flexível e parceria de descontos em diversos estabelecimentos. Os valores não foram divulgados.
> Suzano abre oportunidades de estágio no ES
De acordo com a EDP, serão 32 vagas no estado de São Paulo (capital, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Guarulhos); oito no Espírito Santo (Vitória) e três no Ceará (São Gonçalo do Amarante). Os selecionados terão a possibilidade de atuar nas áreas de administração, financeiro, marketing, logística, engenharia, entre outras. Ao longo da experiência, o estagiário contará com uma agenda específica de treinamentos voltados para a sua formação.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 
 
 

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