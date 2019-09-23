EDP abre inscrições para estágio no ES

EDP contrata estagiários no ES Crédito: Pixabay

EDP , empresa do setor elétrico brasileiro, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio de 2020. A oferta é de 40 vagas para todo o país, sendo oito para o Espírito Santo

do programa.. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro pelo site

Para participar, o estudante terá que ter disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais, previsão de conclusão da graduação a partir de dezembro de 2020 e estar no mínimo no 2º ano do curso, além de inglês e conhecimento do Pacote Office.

O processo seletivo contará com cinco etapas: inscrição, análise de requisitos, teste online, avaliação e etapa presencial.

Os selecionados vão receber bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica, programas de incentivo ao esporte, horário flexível e parceria de descontos em diversos estabelecimentos. Os valores não foram divulgados.

De acordo com a EDP, serão 32 vagas no estado de São Paulo (capital, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Guarulhos); oito no Espírito Santo (Vitória) e três no Ceará (São Gonçalo do Amarante). Os selecionados terão a possibilidade de atuar nas áreas de administração, financeiro, marketing, logística, engenharia, entre outras. Ao longo da experiência, o estagiário contará com uma agenda específica de treinamentos voltados para a sua formação.







