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150 vagas

Edital do concurso para guarda municipal da Serra sai até junho

Para participar, os candidatos deverão ter no mínimo 18 anos e no máximo 35 anos até a data da inscrição; salário pode chegar a R$ 5 mil mensais

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 13:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mai 2023 às 13:43
Guarda municipal da Serra
Guarda municipal da Serra Crédito: Edson Reis / Divulgação Secom PMS
A Prefeitura da Serra vai abrir concurso público com 150 vagas para o cargo de guarda municipal. O edital está previsto para ser publicado entre os meses de maio e junho. Para isso, os preparativos já começaram.
A comissão organizadora está definindo algumas regras iniciais e a contratação da empresa que irá realizar o certame. Após a concretização dessa etapa será possível definir cronograma para a realização do processo seletivo e contratação da banca.
Além da elaboração do edital, a Prefeitura da Serra vai enviar para Câmara de Vereadores um projeto para o novo piso salarial da categoria. A remuneração atual da carreira é de R$ 1.506,64 que, somado aos benefícios de gratificação de escala especial e a Gratificação por Risco de Vida, pode chegar a R$ 5.002,04. O novo piso salarial da Guarda Municipal ainda será divulgado pela Prefeitura da Serra.
Para participar, os candidatos deverão ter no mínimo 18 anos e no máximo 35 anos até a data da inscrição.
O último concurso da Guarda Municipal da Serra foi realizado em 2015 e foi organizado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab). Na época, os candidatos foram submetidos a prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exames médicos, investigação de conduta social e curso de formação.
A prova objetiva contou com 40 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Ética e Legislação na Administração Pública, 5 de Conhecimentos Gerais e 15 de Conhecimentos Específicos. No teste físico, foram cobrados os exercícios de: flexão de barra fixa, apoio de frente sobre o solo, abdominal e corrida de 12 minutos.
Além do concurso para guarda municipal, a prefeitura deve abrir concurso para preencher 80 vagas no cargo de agente de trânsito.
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