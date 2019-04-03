Divulgado resultado de avaliação psicológica do concurso da PM e Bombeiros

Foram divulgados nesta quarta-feira (3) os resultados retificados (após a fase de recursos) da avaliação psicológica dos concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As listas retificadas somam 417 vagas, sendo as da PM 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já as do Corpo de Bombeiros são 127, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais.
Os candidatos estavam preocupados com a falta de notícias sobre o certame porque a última informação havia sido divulgada no dia 12 de dezembro de 2018, quando o Instituto AOCP, responsável pela seleção, chegou a publicar o resultado do exame, mas a etapa havia registrado um alto índice de reprovação. Depois disso, o número de recursos apresentados pelos participantes foi grande.
RESULTADOS
Confira os resultados do concurso da Polícia Militar para:
Confira os resultados do concurso do Corpo de Bombeiros para: