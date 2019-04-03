Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Divulgado resultado de avaliação psicológica do concurso da PM e Bombeiros
Seleção

Divulgado resultado de avaliação psicológica do concurso da PM e Bombeiros

Depois dos candidatos entrarem com recursos para retificação dos resultados psicotécnicos da PM e Corpo de Bombeiros, os novos resultados dos concursos foram divulgados nesta quarta-feira (3)

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 14:45

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

03 abr 2019 às 14:45
Resultado do concurso Crédito: Divulgação
Foram divulgados nesta quarta-feira (3) os resultados retificados (após a fase de recursos) da avaliação psicológica dos concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As listas retificadas somam 417 vagas, sendo as da PM 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já as do Corpo de Bombeiros são 127, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais. 
Os candidatos estavam preocupados com a falta de notícias sobre o certame porque a última informação havia sido divulgada no dia 12 de dezembro de 2018, quando o Instituto AOCP, responsável pela seleção, chegou a publicar o resultado do exame, mas a etapa havia registrado um alto índice de reprovação. Depois disso, o número de recursos apresentados pelos participantes foi grande.
RESULTADOS
Confira os resultados do concurso da Polícia Militar para:
Soldado Combatente (QPMP-C)
Soldado Músico (QMPM-M)
Oficial Combatente (QOC)
Confira os resultados do concurso do Corpo de Bombeiros para:
Combatente Bombeiro Militar (QOCBM)
Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM)
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Bombeiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados