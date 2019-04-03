Divulgado resultado de avaliação psicológica do concurso da PM e Bombeiros

Foram divulgados nesta quarta-feira (3) os resultados retificados (após a fase de recursos) da avaliação psicológica dos concursos públicos dae do. As listas retificadas somam 417 vagas, sendo as da PM 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já as do Corpo de Bombeiros são 127, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais.