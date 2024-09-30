Dez concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 35 mil

A semana começa com dez concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo, com salários que podem chegar a R$ 35 mil. Os postos são para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores habilitados. A remuneração varia de R$ 3.265,94 a R$ 6.019,32, conforme a titulação do candidato. O atendimento aos candidatos vai até o dia 4 de outubro.
O governo do Espírito Santo vai contratar assistentes administrativos temporários. As inscrições foram prorrogadas até o dia 7 de outubro. As contratações serão feitas via Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) e os selecionados vão prestar serviços terceirizados nos órgãos estaduais. A remuneração é de R$ 1.913,82, para carga horária de 40 horas semanais.
O prazo para se inscrever no concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, termina no dia 8 de outubro. São 30 vagas para juiz substituto. O salário é de R$ 35.845.
A Prefeitura de Aracruz lançou edital para contratar professores temporários, com salários que chegam a R$ 3.176. Os interessados poderão se inscrever de 3 a 8 de outubro.
Já a Prefeitura de Fundão vai contratar cuidadores de educação especial. Os candidatos precisam ter nível superior. As inscrições seguem até 2 de outubro. Os selecionados terão remuneração de R$ 1.212.