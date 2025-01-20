Dez concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 13 mil

Pelo menos dez concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.600 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) divulgou edital com 28 vagas para cargos de nível superior. O salário é de R$ 7.222, além de auxílio-alimentação de R$ 600. Os interessados podem se inscrever até 24 de janeiro.
A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas até o dia 27 de janeiro para o processo seletivo de profissionais do quadro administrativo da Educação. As chances são para contratação temporária de assistente de apoio escolar, auxiliar de secretaria e secretário escolar. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva. O salário-base é de R$ 2.029,84.
Seguem até 27 de fevereiro as inscrições para o concurso do Ministério Público da União. A instituição atualizou a oferta de 152 para 172 o total de vagas ofertadas no certame. Para o Espírito Santo, foram destinadas duas oportunidades. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.
Já as inscrições para o concurso público da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) terminam na terça-feira (21). São 1.290 vagas, das quais 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 agentes de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018.