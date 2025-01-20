Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Dez concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 13 mil
Carreira pública

Dez concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 13 mil

São mais de 1.600 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há postos efetivos e temporários. Confira a lista completa com prazos e editais

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 11:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jan 2025 às 11:33
Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva
Pelo menos dez concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.600 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) divulgou edital com 28 vagas para cargos de nível superior. O salário é de R$ 7.222, além de auxílio-alimentação de R$ 600. Os interessados podem se inscrever até 24 de janeiro.
A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas até o dia 27 de janeiro para o processo seletivo de profissionais do quadro administrativo da Educação. As chances são para contratação temporária de assistente de apoio escolar, auxiliar de secretaria e secretário escolar. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva. O salário-base é de R$ 2.029,84.
Seguem até 27 de fevereiro as inscrições para o concurso do Ministério Público da União. A instituição atualizou a oferta de 152 para 172 o total de vagas ofertadas no certame.  Para o Espírito Santo, foram destinadas duas oportunidades. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.
Já as inscrições para o concurso público da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) terminam na terça-feira (21). São 1.290 vagas, das quais 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 agentes de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018.

LEIA MAIS 

Iases, Vila Velha e MPU: mais de 18 mil vagas em concursos e seleções

Novo concurso da PM no ES terá mil vagas, revela comandante

Polícia Civil do ES prepara concurso público com 1.052 vagas

Como começar a estudar para concurso público do zero

15 concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos IFES Sedu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados