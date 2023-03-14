DER-ES abre concurso com 46 vagas e salários de até R$ 8.003

Fachada do DER-ES Crédito: Divulgação/DER-ES

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) publicou nesta segunda-feira (13) o edital de abertura do concurso público para o preenchimento de 46 vagas para o cargo de Técnico Superior Operacional e 460 para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 8.003, além de outros R$ 300 de auxílio alimentação.

De acordo com o edital, a banca organizadora é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN).

As inscrições para o certame, segundo o edital, serão abertas na próxima quinta-feira (16) e seguem até o dia 17 de abril. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet e a taxa é de R$ 90.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter concluído curso de nível superior, bacharelado, em uma das áreas descritas no edital . Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica, Civil, Arquitetura, e outras formações estão entre as opções.

Os candidatos aprovados, segundo o edital, serão alocados para trabalhar nas superintendências do departamento, localizadas em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vila Velha, e também na sede do departamento, localizada em Vitória.

Confira as vagas ofertadas