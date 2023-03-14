DER-ES abre concurso com 46 vagas e salários de até R$ 8.003

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) publicou nesta segunda-feira (13) o edital de abertura do concurso público para o preenchimento de 46 vagas para o cargo de Técnico Superior Operacional e 460 para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 8.003, além de outros R$ 300 de auxílio alimentação.
De acordo com o edital, a banca organizadora é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN).
As inscrições para o certame, segundo o edital, serão abertas na próxima quinta-feira (16) e seguem até o dia 17 de abril. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet e a taxa é de R$ 90.
Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter concluído curso de nível superior, bacharelado, em uma das áreas descritas no edital. Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica, Civil, Arquitetura, e outras formações estão entre as opções.
Os candidatos aprovados, segundo o edital, serão alocados para trabalhar nas superintendências do departamento, localizadas em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vila Velha, e também na sede do departamento, localizada em Vitória.
Confira as vagas ofertadas
- Obras e Serviços de Edificações: 12 vagas
- Obras e Serviços de Infraestrutura Rodoviária: 24 vagas
- Mecânica – Edificações e climatização: 1 vaga
- Eletricidade – Edificações: 2 vagas
- Avaliação Imobiliária Urbana: 1 vaga
- Avaliação Imobiliária Rural: 1 vaga
- Meio Ambiente: 1 vaga
- Meio Biótico – Fauna e Flora: 1 vaga
- Segurança no Trabalho (obras e serviços): 1 vaga
- Obras de Arte Especiais: 2 vagas