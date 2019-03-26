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Oportunidade

Deputado abre vagas de Estágio Visita para estudantes irem até Brasília

O processo permite que os selecionados passem cinco dias em Brasília, com hospedagem e alimentação pagos pela Câmara dos Deputados

Publicado em 26 de Março de 2019 às 18:16

Publicado em 

26 mar 2019 às 18:16
Congresso Nacional Crédito: Pedro França/Agência Senado
Você já pensou ir até o Congresso Nacional, em Brasília, e entender de perto como funciona o Legislativo? Os universitários com interesse na área devem ficar atentos, pois há quatro oportunidades para estudantes de qualquer curso de graduação e pós-graduação, e as inscrições terminam as 23h59 desta quarta-feira (27).
O deputado Felipe Rigoni (PSB-ES) lançou edital de seleção para o Programa Estágio Visita 2019. O processo permite que os selecionados passem cinco dias em Brasília, com hospedagem e alimentação pagos pela Câmara dos Deputados.
Inscrições: Quem pode se inscrever? Alunos matriculados em qualquer instituição de ensino no Espírito Santo, no siteaté quarta-feira (27). 
ETAPAS
A primeira etapa consiste no fornecimento de dados pessoais, perguntas específicas, testes e envio de vídeo de apresentação. Na próxima quinta (28), os inscritos recebem um desafio que deve ser respondido até o meio-dia da próxima sexta (29). 
Os dez selecionados passam para a segunda etapa do processo, que se trata de uma votação popular. Os quatro candidatos com maior número de votos serão aprovados. A votação, de acordo com a assessoria do deputado, será via aplicativo Nosso Mandato.
 

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