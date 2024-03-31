De Ministério da Saúde a Banestes: 30 mil vagas em 160 concursos e seleções

Pelo menos 160 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 30 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, bancos, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
Entre os destaques da semana, o Ministério da Saúde abriu uma seleção com mais de 300 vagas temporárias para nível superior. As chances são para atuar nas Superintendências Estaduais do Ministério da Saúde (SEMS) e Fundo Nacional de Saúde (FNS) no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará.
As oportunidades são para os cargos de gestor; analista de dados e controle de qualidade; analista de requisitos processuais, normativos, econômicos, financeiros e políticas de saúde; analista técnico em edificações; analista técnico em equipamentos; e técnico administrativo. As remunerações chegam a R$ 8.300 e as inscrições podem ser feitas no site do Instituto AOCP a partir de 8 de abril.
Nesta semana, os interessados na carreira militar devem ficar atentos. As inscrições para o concurso de sargento músico da Marinha do Brasil abrem na próxima quarta-feira (3). São 15 vagas, com remuneração inicial de R$ 6.387. Os candidatos de nível superior podem se inscrever no site.
Há chances para quem cursou até o ensino médio também se candidatarem às Forças Armadas. O Exército está com 1.100 vagas, para ambos os sexos, na Escola de Sargento das Armas (ESA). O curso de graduação vai formar sargentos nas áreas geral, músico e saúde, no ano de 2025. As inscrições podem ser feitas até 4 de maio, no portal da ESA. O valor da taxa é R$ 95.
Os concurseiros também devem ficar de olho na área bancária. O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está com 538 vagas para a formação de cadastro de reserva para os cargos de analista econômico financeiro e analista em tecnologia da informação. O salário pode chegar a R$ 5.363,81 para a carga horária de 30 horas semanais. Os interessados devem se inscrever até de 11 de abril no site do Instituto Access, com taxa de participação de R$ 80.
Ainda há chances para mais um órgão capixaba. O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest) está com 35 vagas imediatas para o cargo de analista de tecnologia da informação (TI), além de formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 7.350,30. Os candidatos devem se inscrever até 18 de abril pelo site do Instituto Ibade. A taxa de participação é de R$ 75,00.