De garçom a farmacêutico: semana começa com 792 vagas de emprego

Sede do Sine da Serra Crédito: Vitor Jubini

A semana começa com 792 vagas de emprego abertas em todo o Estado. Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade para cargos como como auxiliar de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, camareira, vendedor, chefe de cozinha, farmacêutico e técnico em segurança do trabalho.

É bom lembrar que esta segunda-feira (28) as agências não vão funcionar porque é feriado do Dia do Servidor. A unidades voltam a funcionar nesta terça-feira (29).

Os interessados devem procurar uma das agências do Sine mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O candidato que atender aos requisitos da empresa é encaminhado para entrevista.

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

No Sine Estadual, ligados ao governo do Estado, a semana começa com 344 vagas, sendo que a maior oferta está em Colatina, 119 chances. Já no Sine da Serra são 152 vagas, enquanto que na Agência do Trabalhador de Cariacica são 270 oportunidades e em Vitória, 26.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de serviços gerais (1), armazenista (10), açougueiro (15), ajudante de entrega (15), analista de crediário (1), analista pcp (1), armador (2), arrematadeira (2), assistente adm pos venda concessionária (2), assistente administrativo para área fiscal (1), assistente de compras (1), assistente de marketing (1), assistente financeiro  cobrança (1), atendente (2), atendente de farmácia (1), auxiliar administrativo (2), auxiliar de almoxarifado (1), arquivo (5), auxiliar de encarregado de açougue (1), auxiliar de expedição (7), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de mecânico de refrigeração (1), auxiliar de padaria (2), auxiliar de padeiro (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (1), auxiliar mecânico (1), auxiliar mecânico (1), camareira (1), camareira (1), confeiteiro (2), conferente (7), coordenador de equipe (1), costureira (3), costureira pilotista (2), cozinheiro (2), desinsetizador (1), eletricista diesel (3), eletricista veicular (1), encarregado de áreas verdes (1), encarregado de obra (1), estagiário de mecânico de refrigeração (2), estágio de administração (1), estofador (1), farmacêutico (2), faxineira/ passadeira (2), fiscal de caixa (1), instalador de cstv e alarme (1), mecânica de empilhadeira (1), mecânico alinhador (1), mecânico alinhador (1), mecânico de motos (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico de suspensão (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico diesel (3), motorista (4), motorista (10), motorista temporário (1), motorista de carreta (10), operacional laminação (1), operador de caixa (11), operador de câmera cftv (2), operador de empilhadeira (14), operador de equipamento (1), operador de frios (8), operador de pá carregadeira (1), operador de retroescavadeira (1), padeiro (2), passadeira (1), pizzaiolo (4), promotor de rua (2), publicidade/marketing (1), recepcionista (1), separador (4), técnico de infraestrutura  ti (1), técnico de segurança do trabalho (1), telemarketing (2), vendedor (3) e vendedora (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante geral (1), arrumador (1), assistente adm pos venda concessionária (1), assistente financeiro (1), atendimento (5), auxiliar administrativo (13), auxiliar de relacionamento (1), auxiliar de serviços gerais (2), embalador (2), emissor (1), farmacêutico (1), motorista carreteiro (1), movimentador de mercadorias (1), operador de caixa (1), operador de telemarketing ativo (15), repositor (2), técnico de enfermagem (1), vendedor de veículos (1), vendedor externo (1) e porteiro (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar administrativo (2), aplicador de inseticida (1), auxiliar contábil (1), auxiliar de contabilidade (1), auxiliar de crédito (3), auxiliar de estoque (5), auxiliar de nutrição e dietética - lactarista (5), auxiliar de logística (1), auxiliar de orientação educacional (6), assistente de logística de transportes (1), assistente de vendas (2), auxiliar de laboratório - farmácia de manipulação (2), auxiliar em saúde bucal (1), auxiliar técnico de mecânica (1), auxiliar de topógrafo/ greidista (1), balconista de açougue (3), chefe de cozinha (1), churrasqueiro (2), confeiteiro (5), copeiro de hospital (30), cozinheiro (5), desenhista industrial gráfico (1), encarregado de açougue (1), encarregado de padaria (1), encarregado de frios (1), encarregado de supermercado (1), estofador de móveis (2), farmacêutico (1), farmacêutico de manipulação (1), inspetor de carga e descarga (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico de motor a diesel (2), mecânico de motor a diesel - ter cnh d (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), mecânico eletricista de veículos automotores (1), motofretista (1), operador de guilhotina (1), operador de rolo compactador (2), operador de trator de esteira (1), operador de câmaras frias (2), padeiro (1), pintor de automóveis (1), professor de administração (2), professor de educação física (6), professor de enfermagem do ensino superior (3), professor de fisioterapia (3), professor de serviço social do ensino superior (3), recepcionista atendente (1), secretária executiva (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de montagem (1), técnico em administração (1), técnico de refrigeração (1), telhador (1), vendedor de consórcio (15), vendedor no comércio de mercadorias (1) e vendedor de serviços externo (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Assistente de vendas (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (1), embalador, a mão (2) e técnico em segurança do trabalho (1).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Garçom (1), chapeiro de lanches (1), camareira de hotel (1), cozinheiro de restaurante (1) e vendedor de loja (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Líder de manutenção (1), gerente adjunto de recursos humanos (1), gerente de padaria (1) e vendedor porta em porta (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção pcd (1), consultor de vendas (1), cortador de mármore (1), garçom (1), operador de empilhadeira (1), pizzaiolo (1), plaqueiro (1), soldador (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola (1) e vendedor interno (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), administrador (1), auxiliar administrativo pcd (1), auxiliar de encarregado (7), auxiliar de limpeza (1), cartazista (1), cobrador externo (1), cortador de mármore (2), encarregado de supermercado (6), gerente de supermercado (1), mecânico bombista (1), mecânico de automóveis (1), padeiro confeiteiro (1), porteiro pcd (1), programador de sistemas (1), recepcionista pcd (1), vendedor externo (4) e vidraceiro (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de obras pcd (1), assistente de logística (1), auxiliar de expedição (10), costureira a máquina na confecção em série (4), entregador de bebidas (18), motorista de caminhão (12), porteiro pcd (4), subgerente de loja (1), supervisor administrativo (2), técnico de refrigeração (3), vendedor interno (1) e vendedor porta a porta (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Ajudante de eletricista (2), auxiliar de pedreiro (3), auxiliar de produção pcd (5), auxiliar de cozinha (10), auxiliar de recursos humanos (1), auxiliar técnico (2), assistente administrativo pcd (1), acabador mármore e granito´(1), atendente de padaria (2), barbeiro (2), cabeleireiro (1), caixa de loja (1), caixa no comércio (1), capoteiro (1), coordenador pedagógico (1), confeiteiro (2), consultor de vendas (3), costureira no jeans para passar cós (2), costureira no jeans na máquina reta (2), chapeiro gourmet (2), eletricista (1), eletricista de rede (2), empregada doméstica (1), estoquista (2), fonoaudiólogo (1), garçom (11), impressor serigráfico (6), instalador fotovoltaico (2), lanterneiro de automóveis (1), manicure (1), mecânico de refrigeração o empregador (1), mecânico para máquinas industriais (4), montador de painéis placas e outdoor (1), montador de móveis (3), padeiro (1), pedreiro (3), porteiro (1), promotor de vendas (1), recepcionista (10), servente de obras (1), servente de pedreiro (10), serralheiro placas e outdoors (1), soldador eletrodo e mig (2), superintendente administrativo (2), vendedor interno (2), vendedor de serviços (1), vendedor no comércio (1).

SINE DE LINHARES

Vagas: Ajudante de obras (15), auxiliar de cozinha (7), auxiliar de serviços gerais pcd (2), auxiliar de chapista (2), auxiliar de cozinha (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de vendas (1), comprador (1), encarregado de fazenda (1), fiel de depósito (1), garçom (7), lanterneiro (1), ladrilheiro (1), moleiro (1), operador de cortar vidro (2), operador retro escavadeira (2), recepcionista (7).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Contador (1), vendedor externo (10), professor de educação física (1), setores diversos para pcds (2), vendedor interno (1), vendedor externo (1), professor de informática (1), auxiliar de limpeza pcd (2), repositor de mercadorias pcd (1), embalador pcd (1), operador de caixa (2), vendedor interno (3) e auxiliar de limpeza (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar administrativo (1), acabador de mármore e granito (1), ajudante de padeiro (1), barmam (1), chapista de lanchonete (1), consultor de vendas (1), consultor de vendas (3), eletricista de veículos (1), garçom (1), lanterneiro de automóveis (1), ladrilheiro (1), líder de vendas (1), marceneiro/carpinteiro (1), mecânico alinhador (1), motoboy (1), motorista (1), motorista de caminhão (1), nutricionista (1), operador de rolo compactador (2), pintor de veículos (1), promotor de vendas (1), representante comercial (1), soldador tig (2), técnico de refrigeração (1), vendedor externo (2) e vendedor externo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA