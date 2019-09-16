De dentista a serralheiro: semana começa com 696 vagas de emprego

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Ana Volpe/Agência Senado

A semana começa com 696 vagas nas agências de emprego do todo o Espírito Santo . Há chances para cargos de todos os níveis de escolaridade e para quem tem ou não experiência.

Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O profissional que atender aos requisitos da empresa é encaminhado para entrevista.

De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 269 vagas, distribuídas por nove unidades. Em Cariacica , a Agência do Trabalhador tem 267 oportunidades, enquanto que no Sine de Vila Velha , 49.

O Sine da Serra começa a semana com 84 vagas e a Agência do Trabalhador de Vitória com 27 chances.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante geral (2), açougueiro (1), ajudante de recebimento de mercadorias (5), arrematadeira (3), atendente barista (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de encarregado de açougue (1), auxiliar de transporte (20), auxiliar mecânico (1), auxiliar mecânico (1), borracheiro (3), caldeireiro/caldeireiro irata (1), confeiteiro (5), costureira (3), cozinheiro (1), eletricista veicular (1), empregada doméstica (2), encarregado de construção e montagem (1), encarregado de sondagem (1), estágio de atendimento ao cliente (11), estágio de ensino médio (6), estágio superior de ciências contábeis (6), estágio superior de departamento pessoal (5), estágio superior em administração (5), estágio superior em direção de arte/design gráfico (9), estágio superior em engenharia química (1), estágio superior em marketing digital (8), estágio superior ou técnico área comercial (4), estágio superior ou técnico em logística (3), estágio superior tecnologia da computação (1), estoquista (3), gesseiro fundidor de placas 3d (1), gesseiro fundidor de placas de rebaixamento (3), gesseiro fundidor de sanca (1), gesseiro instalador (4), instalador de som, acessórios e insulfilm (1), lanterneiro (2), lavador (1), mecânico alinhador (1), mecânico de refrigeração e climatização (1), mecânico de suspensão (1), mecânico diesel (1), motorista (18), motorista carreteiro (2), motorista de carreta (15), motorista entregador (1), nutricionista (1), operador de escavadeira (1), operador de ete (1), operador de jato (2), operador de pá carregadeira (1), padeiro (2), pedreiro (3), pintor automotivo (1), pintor jatista (5), pizzaiolo (5), preparador de pintura automotivo (1), professor de inglês (1), repositor (1), salgadeira (1), soldador (1), soldador / soldador irata (1), subsea em qualquer nível-offshore/embarcado (5), supervisor de produção (1), técnico construção civil (1), técnico de enfermagem (2), técnico de manutenção (2), técnico edificações (1), técnico em drenagem (1), técnico em eletrônica ou eletrotécnico (1), técnico estradas (1), técnico segurança do trabalho (1), vendedor (1), vendedor externo (6), vendedor interno (2) e vendedora (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (6), auxiliar de serviços gerais (1), agente de relacionamento (1), ajudante de britagem (1), ajudante de oficina (1), ajudante de oficina de reforma (1), armazenista (1), atendente de loja (1), auxiliar administrativo operacional (1), auxiliar administrativo/recepcionista (2), auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar de farmácia (3), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de transporte (1), operador de classificação (1), operador de telemarketing ativo (15), operador logístico (1) e supervisor de manutenção de britagem (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Assistente administrativo (1), auxiliar administrativo pcd (2), auxiliar de lavanderia (1), bombeiro hidráulico (2), caldeireiro de manutenção (1), cortador de roupas (1), costureira de máquina overloque (2), engenheiro eletricista (1), fonoaudiólogo geral (1), limpador a seco, à máquina (1), manicure (2), mecânico de auto em geral (2), mecânico eletricista de automóveis (1), montador soldador (2), motorista carreteiro (8), motorista entregador (1), passador de roupas em geral (1), técnico de obras civis (1), técnico eletricista (1), técnico em automação industrial (1), tosador de animais domésticos (1) e vigilante (15).

SINE DA SERRA

Vagas: Atendente de barista (1), atendente comercial (1), cabeleireiro feminino (1), confeiteiro (5), dedetizador (5), encarregado de açougue (1), encarregado de manutenção (1), esteticista corporal (1), marceneiro (2), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (1), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção empilhadeira (1), montador soldador tig (1), operador de retro escavadeira (1), operador de grua (3), padeiro (1), professor de geografia /ensino médio (1), pizzaiolo (6), representante comercial autônomo (1), serralheiro (1), supervisor da manutenção de máquinas e veículos (1) e vendedor porta a porta (20).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de armazenamento (4), empacotador, a mão (5), estoquista (4), operador de caixa (9) e vendedor (4).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Capoteiro (1), copeiro pcd (1), enfermeiro (2), motorista de automóveis (4), motorista de furgão ou veículo similar (4), pintor de automóveis (3), vendedor de plano de saúde (1), enfermeiro do trabalho (1), mecânico de motocicletas (1), representante técnico de vendas (1), mecânico de máquinas pesadas (1), motorista carreteiro (5), técnico em sondagem (1) e limpador a seco, à máquina (1).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Contador (1), vendedor (1), auxiliar de escritório (1), vendedor interno (1), vendedor externo (1), salgadeira (1) e nutricionista (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Auxiliar mecânico de ar condicionado e refrigeração (1) e vendedor externo (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Assistente administrativo (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de pessoal (1), auxiliar de produção PCD (1), comprador (1), consultor de vendas (1), cozinheiro (1), garçom (1), marmorista (1), mecânico de manutenção de máquinas Industriais (1), plaqueiro (1), técnico agrícola (1) e vendedor pracista (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Auxiliar geral (2), eletricista automotivo (2), forneiro (1), mecânico de automóveis (1), motorista entregador (3), motorista de ônibus (2), operador de fresadora (2), operador de pá carregadeira (2), padeiro (1) e recepcionista atendente PCD (5).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Atendente balconista (21), auxiliar de limpeza PCD (2), cozinheiro (1), encarregado de Lubrificação de Vias (1), enfermeiro do trabalho PCD (1), farmacêutico (1), fresador (3), marceneiro de móveis (3), operador de câmera de vídeo (1), operador de estação de tratamento de água (1), químico de laboratórios de solos (1), recreador (1), soldador de radiador de linha pesada (1), supervisor administrativo (1), sushiman (1), vendedor de consórcio (10) e vendedor porta a porta (2).

SINE DE COLATINA

Vagas: Ajudante de motorista (3), ajudante de confecção (1), auxiliar de serviços (1), acabador mármore e granito (1), atendente de farmácia (1), atendente de padaria (1), capoteiro (1), confeiteiro (1), consultor de vendas tv a cabo (1), costureira de malharia (2), costureira de máquina (1), encarregado de lavanderia (2), fonoaudiólogo (1), motorista de caminhão pipa (3), mecânico de refrigeração (1), montador de painéis placas e outdoor (2), movimentador de mercadoria (10), mosqueador para costura jeans (1), promotor de vendas (1), representante comercial (1), secretária atendente (1), servente de obras (1), servente de pedreiro (5), serralheiro (1), supervisor de vendas (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor externo (4), vendedor de loja (2) e vendedor em comércio atacadista (1).

SINE DE LINHARES

Vagas: Analista social (3), assistente fiscal (1), auxiliar de cozinha (2), atendente de lanchonete (2), costureira (2), costureira de máquina overloque (1), costureira de máquinas industriais (25), garçom (1), inspetor de qualidade (1), lanterneiro (1), marceneiro (1), maçariqueiro (1), mecânico de colhedora pcd (1), moleiro (1), pasteleiro (1), plaqueiro (1), técnico em edificações (3), técnico em meio ambiente (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de planejamento (2), técnico de manutenção (2), vendedor interno (1) e vendedor externo (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Contador (1), vendedor externo (9), professor de educação física (1), auxiliar de escritório (1), vendedor interno (1), vendedor externo (1), salgadeira (1) e nutricionista (1).

SINE DE SÃO MATEUS