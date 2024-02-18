De Banco do Nordeste a Câmara no ES: 26 mil vagas em 207 concursos e seleções

As candidaturas podem ser feitas para trabalhar em câmara municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é o órgão que paga o maior salário, podendo chegar a R$ 32.993. Ao todo, são oferecidas 51 vagas. O prazo para inscrição vai até 28 de fevereiro.

O Banco Central entra na fase final de inscrições, com a data limite de 20 de fevereiro. São 100 vagas para carreiras de nível superior. A remuneração é de R$ 20.924. Ainda na área bancária, o Banco do Nordeste tem 710 vagas, distribuídas por vários Estados, entre eles o Espírito Santo. O atendimento ocorre até 11 de março.