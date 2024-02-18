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Carreira pública

De Banco do Nordeste a Câmara no ES: 26 mil vagas em 207 concursos e seleções

Maior salário chega a R$ 32 mil mensais na Assembleia do Rio Grande do Sul; há oportunidades para trabalhar em diversos órgãos de norte da sul do país

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 17:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 fev 2024 às 17:08
Os interessados em trabalhar no serviço público devem ficar atentos. A semana começa com 207 concursos públicos e processos seletivos que reúnem mais de 26 mil vagas em todo o país. Os postos contemplam profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos ou temporários.
As candidaturas podem ser feitas para trabalhar em câmara municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
Prefeitura de Nova Venécia
A Prefeitura de Nova Venécia reabriu as inscrições do concurso com 142 vagas Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é o órgão que paga o maior salário, podendo chegar a R$ 32.993. Ao todo, são oferecidas 51 vagas. O prazo para inscrição vai até 28 de fevereiro.
O Banco Central entra na fase final de inscrições, com a data limite de 20 de fevereiro. São 100 vagas para carreiras de nível superior. A remuneração é de R$ 20.924. Ainda na área bancária, o Banco do Nordeste tem 710 vagas, distribuídas por vários Estados, entre eles o Espírito Santo. O atendimento ocorre até 11 de março. 
De Banco do Nordeste a Câmara no ES: 26 mil vagas em 207 concursos e seleções
O prazo para o concurso da Câmara de Vitória também encerra no dia 20 deste mês. O Poder Legislativo municipal também termina no dia 20. A oferta é de 16 oportunidades, distribuídas por funções de ensino médio e superior. O salário pode chegar a R$ 4,9 mil.
Ainda no Legislativo, a Câmara de Viana lançou edital para contratar dois assessores administrativos temporários, destinado a quem tem o nível superior. Os interessados podem se inscrever no período de 21 a 23 de fevereiro. O ganho é de R$ 3,2 mil.
A Prefeitura de Nova Venécia, município que fica no Norte do Espírito Santo, reabriu as inscrições do concurso com 142 vagas. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade com salário de R$ 7.099, e os interessados podem se inscrever até o dia 24 de fevereiro.

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