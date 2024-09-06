Dataprev vai selecionar novos servidores Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) lançou nesta sexta-feira (6) o edital de abertura de concurso público com 2.145 vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior. Do total de oportunidades, 236 são para preenchimento imediato e 1.909 para formação de cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.165,20, entre outros benefícios. De acordo com o edital, os postos são para todas as unidades da empresa, nas seguintes regiões: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina.

As inscrições começam às 16 horas desta sexta-feira (6) e seguem até as 16 horas do dia 3 de outubro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) . A taxa de participação é de R$ 80 para os cargos de nível médio e de R$ 100 para os de nível superior.

Doadores de medula óssea e beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem pedir isenção do valor até o dia 10 de setembro.

O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos, que serão aplicadas em todos os estados no dia 17 de novembro, das 13 às 17 horas. Os candidatos deverão responder a 70 questões.

Your browser does not support the audio element. Dataprev abre concurso público com salário de até R$ 9 mil

O prazo de validade do concurso é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Confira os cargos

NÍVEL MÉDIO

Auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho (5 vagas para cadastro reserva);

Técnico de segurança do trabalho (10 vagas para cadastro reserva).