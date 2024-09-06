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Provas em novembro

Dataprev abre concurso público com salário de até R$ 9 mil

São 2.145 vagas, das quais 236 são para preenchimento imediato e 1.909 para formação de cadastro de reserva; inscrições começam às 16 horas desta sexta-feira (6)

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 11:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 set 2024 às 11:49
Dataprev vai selecionar novos servidores
Dataprev vai selecionar novos servidores Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) lançou nesta sexta-feira (6) o edital de abertura de concurso público com 2.145 vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior. Do total de oportunidades, 236 são para preenchimento imediato e 1.909 para formação de cadastro de reserva.
Os salários variam de R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.165,20, entre outros benefícios. De acordo com o edital, os postos são para todas as unidades da empresa, nas seguintes regiões: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina.
As inscrições começam às 16 horas desta sexta-feira (6) e seguem até as 16 horas do dia 3 de outubro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  A taxa de participação é de R$ 80 para os cargos de nível médio e de R$ 100 para os de nível superior.
Doadores de medula óssea e beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem pedir isenção do valor até o dia 10 de setembro.
O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos, que serão aplicadas em todos os estados no dia 17 de novembro, das 13 às 17 horas. Os candidatos deverão responder a 70 questões.
Dataprev abre concurso público com salário de até R$ 9 mil
O prazo de validade do concurso é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Confira os cargos

  • NÍVEL MÉDIO
  • Auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho (5 vagas para cadastro reserva);
  • Técnico de segurança do trabalho (10 vagas para cadastro reserva).
  • NÍVEL SUPERIOR
  • Analista de tecnologia da informação — análise de negócios (8 vagas imediatas mais 122 para cadastro reserva);
  • Analista de tecnologia da informação — arquitetura, engenharia e sustentação tecnológica (36 vagas imediatas mais 354 para cadastro reserva)
  • Analista de tecnologia da informação — desenvolvimento de software (129 vagas imediatas mais 591 para cadastro reserva);
  • Analista de tecnologia da informação — inteligência da informação (20 vagas imediatas mais 150 para cadastro reserva);
  • Analista de tecnologia da informação — segurança cibernética e proteção de dados (5 vagas imediatas mais 95 para cadastro reserva);
  • Analista de tecnologia da informação — gestão de serviços de TIC (15 vagas imediatas mais 135 para cadastro reserva);
  • Analista de tecnologia da informação — advocacia (5 vagas mais 55 para cadastro reserva);
  • Analista de tecnologia da informação — contabilidade (20 vagas para cadastro reserva);
  • Analista de tecnologia da informação — comunicação social (40 vagas para cadastro reserva);
  • Analista de tecnologia da informação — gestão econômico-financeira (20 vagas para cadastro reserva);
  • Analista de tecnologia da informação — administração e governança (15 vagas imediatas mais 185 para cadastro reserva);
  • Analista de tecnologia da informação — engenharia (60 vagas para cadastro reserva);
  • Analista de processamento (3 vagas imediatas mais 57 para cadastro reserva);
  • Engenheiro de segurança do trabalho (5 vagas para cadastro reserva);
  • Médico do trabalho (5 vagas para cadastro reserva).

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