Correios, BNDES e Ifes: quase 42 mil vagas em concursos e seleções

A semana começa com 195 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. A oferta é de quase 42 mil vagas em cargos efetivos e temporários, voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os certames visam a selecionar servidores para trabalhar em prefeituras, governos estaduais, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Quem quer atuar como professor tem oportunidade no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). São 49 postos para o magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, e os interessados podem se inscrever até 4 de agosto. O salário é de R$ 4.875,18, mais acréscimos.
Há ainda chance para professor substituto na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com três postos. O atendimento ocorre de 5 de agosto a 4 de setembro. Os ganhos chegam a R$ 10.481.
Os Correios divulgaram edital para contratar 33 profissionais de níveis médio e superior nas áreas de medicina e segurança do trabalho. Para o Espírito Santo, a seleção vai preencher cadastro de reserva.
Outro concurso com regras publicadas é o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). São 900 vagas para o cargo de analista, em diversas especialidades. Do total de oportunidades, 150 são imediatas e outras 750 para cadastro de reserva. Os aprovados serão lotados no Rio de Janeiro. Os interessados podem se inscrever até 19 de agosto.