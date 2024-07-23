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Níveis médio e superior

Correios abrem concurso com 33 vagas e salário de até R$ 6,8 mil

Oportunidades são para cargos enfermeiro do trabalho, engenheio de segurança do trabalho, médico do trabalho e técnico em segurança do trabalho; inscrições começam em 7 de agosto
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jul 2024 às 14:55

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 14:55

Agência dos Correios
Agência dos Correios Crédito: Divulgação
Os Correios vão abrir concurso público com 33 vagas para cargos de níveis médio e superior nas áreas de medicina e segurança do trabalho. O salário inicial pode chegar a R$ 6,8 mil. Para o Espírito Santo, as chances são apenas para formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Enfermeiro do trabalho (cadastro; R$ 6.583) 
  • Engenheiro de segurança do trabalho (2 vagas; R$ 6.872)
  • Médico do trabalho (25 vagas; R$ 6.872) 
  • Técnico em segurança do trabalho (6 vagas; R$ 3.672)
Do total de postos, 10% são reservados para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas).
As inscrições poderão ser feitas de 7 de agosto a dia 8 de setembro, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 70.
Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.
O concurso contará com duas etapas. Na primeira, haverá provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 13 de outubro.
Já a segunda segunda fase será composta por comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais. A expectativa é de que as primeiras contratações ocorram este ano.

Mais vagas

Os Correios também pretendem abrir outro concurso público com vagas para cargos de níveis médio e superior. O processo para contratação segue em andamento. Segundo a instituição, devem ser publicados dois editais, sendo um para o cargo de agente (nível médio) e outro para analista (nível superior).
A previsão é de que a banca seja contratada em agosto. O edital está previsto para ser publicado em setembro e o início das contratações em dezembro.
Correios abrem concurso com 33 vagas e salário de até 6,8 mil reais

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