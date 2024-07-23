Correios abrem concurso com 33 vagas e salário de até R$ 6,8 mil

Agência dos Correios Crédito: Divulgação

Os Correios vão abrir concurso público com 33 vagas para cargos de níveis médio e superior nas áreas de medicina e segurança do trabalho. O salário inicial pode chegar a R$ 6,8 mil. Para o Espírito Santo, as chances são apenas para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Enfermeiro do trabalho (cadastro; R$ 6.583)

Engenheiro de segurança do trabalho (2 vagas; R$ 6.872)

Médico do trabalho (25 vagas; R$ 6.872)

Técnico em segurança do trabalho (6 vagas; R$ 3.672)

Do total de postos, 10% são reservados para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas).

As inscrições poderão ser feitas de 7 de agosto a dia 8 de setembro, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 70.

Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

O concurso contará com duas etapas. Na primeira, haverá provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 13 de outubro.

Já a segunda segunda fase será composta por comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais. A expectativa é de que as primeiras contratações ocorram este ano.

Mais vagas

Os Correios também pretendem abrir outro concurso público com vagas para cargos de níveis médio e superior. O processo para contratação segue em andamento. Segundo a instituição, devem ser publicados dois editais, sendo um para o cargo de agente (nível médio) e outro para analista (nível superior).

A previsão é de que a banca seja contratada em agosto. O edital está previsto para ser publicado em setembro e o início das contratações em dezembro.