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Soldados

Corpo de Bombeiros divulga resultado de concurso

Candidatos podem entrar com recurso contra o edital; processo seletivo oferece 120 oportunidades para soldados

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 19:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 ago 2019 às 19:25
Fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Eduardo Dias
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgou nesta terça-feira (7) o resultado provisório da 5ª etapa (exame de saúde) do concurso público que vai preencher 120 vagas de soldados.
Clique aqui para ver o resultado
O candidato considerado inapto pode apresentar recurso contra a decisão em um prazo de cinco dias úteis. Para isso, é preciso comparecer ao Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros, que fica na Rua Mario Francisco de Brito, 100, Enseada do Suá, Vitória.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram 49.081 inscritos, para 417 vagas ofertadas. Na PM, são 250 oportunidades para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já o edital dos bombeiros oferta 127 vagas, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais.
A remuneração durante o curso de formação é de R$ 1.220,30 e após a formatura passa para R$ 2.778,43.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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