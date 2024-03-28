Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Conselho Nacional de Justiça lança concurso com salário de até R$ 13,9 mil
Abertura de edital

Conselho Nacional de Justiça lança concurso com salário de até R$ 13,9 mil

As oportunidades são para os cargos de técnico e analista judiciário; interessados podem se inscrever a partir de 3 de abril

Publicado em 28 de Março de 2024 às 15:48

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

28 mar 2024 às 15:48
O edital de abertura do concurso público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi publicado nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial da União.
Reunião do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): edital de concurso foi publicado nesta quinta-feira (28) Crédito: G.Dettmar/Ag.CNJ
O edital de abertura do concurso público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi publicado nesta quinta-feira (28). São 60 oportunidades imediatas e para formação de cadastro reserva para os postos de técnico e analista judiciário. As remunerações iniciais chegam até R$ 13.994,78.
Todos os cargos são para nível superior e se dividem entre as seguintes especialidades:
Técnico Judiciário
  • Área Administrativa:  28 vagas
  • Apoio especializado em Programação de Sistemas:  12 vagas
Analista Judiciário
  • Área Administrativa em Pedagogia: 1 vaga
  • Apoio especializado em Análise de Sistemas: 1 vaga
  • Apoio especializado em Arquitetura: 1 vaga
  • Apoio especializado em Ciências Sociais: 1 vaga
  • Apoio especializado em Engenharia Elétrica: 1 vaga
  • Área Judiciária: 15 vagas.
O salário inicial é de R$ 8.529,65 para técnicos e R$ 13.994,78 para analista judiciário. Além disso, os servidores recebem benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.393,10; assistência pré-escolar de R$ 1.178,82; assistência médica e odontológica; entre outros.
As inscrições podem ser feitas a partir do dia 3 de abril e vão até 2 de maio, no site do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 126 para analistas e R$ 76 para técnico judiciário. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Resumo do concurso

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
  • Vagas: 60 + cadastro reserva
  • Cargos: técnico e analista judiciário
  • Remuneração: R$ 8.529,65 (técnico) e R$ 13.994,78 (analista)
  • Inscrições: de 3 de abril a 2 de maio, no site do Cebraspe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos CNJ Ensino Superior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados