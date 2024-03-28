Conselho Nacional de Justiça lança concurso com salário de até R$ 13,9 mil

O edital de abertura do concurso público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi publicado nesta quinta-feira (28). São 60 oportunidades imediatas e para formação de cadastro reserva para os postos de técnico e analista judiciário. As remunerações iniciais chegam até R$ 13.994,78.
Todos os cargos são para nível superior e se dividem entre as seguintes especialidades:
Técnico Judiciário
- Área Administrativa: 28 vagas
- Apoio especializado em Programação de Sistemas: 12 vagas
Analista Judiciário
- Área Administrativa em Pedagogia: 1 vaga
- Apoio especializado em Análise de Sistemas: 1 vaga
- Apoio especializado em Arquitetura: 1 vaga
- Apoio especializado em Ciências Sociais: 1 vaga
- Apoio especializado em Engenharia Elétrica: 1 vaga
- Área Judiciária: 15 vagas.
O salário inicial é de R$ 8.529,65 para técnicos e R$ 13.994,78 para analista judiciário. Além disso, os servidores recebem benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.393,10; assistência pré-escolar de R$ 1.178,82; assistência médica e odontológica; entre outros.
As inscrições podem ser feitas a partir do dia 3 de abril e vão até 2 de maio, no site do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 126 para analistas e R$ 76 para técnico judiciário. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição.
Resumo do concurso
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
- Vagas: 60 + cadastro reserva
- Cargos: técnico e analista judiciário
- Remuneração: R$ 8.529,65 (técnico) e R$ 13.994,78 (analista)
- Inscrições: de 3 de abril a 2 de maio, no site do Cebraspe