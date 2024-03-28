Conselho Nacional de Justiça lança concurso com salário de até R$ 13,9 mil

Reunião do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): edital de concurso foi publicado nesta quinta-feira (28) Crédito: G.Dettmar/Ag.CNJ

O edital de abertura do concurso público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi publicado nesta quinta-feira (28). São 60 oportunidades imediatas e para formação de cadastro reserva para os postos de técnico e analista judiciário. As remunerações iniciais chegam até R$ 13.994,78.

Todos os cargos são para nível superior e se dividem entre as seguintes especialidades:

Técnico Judiciário

Área Administrativa: 28 vagas

28 vagas Apoio especializado em Programação de Sistemas: 12 vagas

Analista Judiciário

Área Administrativa em Pedagogia: 1 vaga

1 vaga Apoio especializado em Análise de Sistemas: 1 vaga

1 vaga Apoio especializado em Arquitetura: 1 vaga

1 vaga Apoio especializado em Ciências Sociais: 1 vaga

1 vaga Apoio especializado em Engenharia Elétrica: 1 vaga

1 vaga Área Judiciária: 15 vagas.

O salário inicial é de R$ 8.529,65 para técnicos e R$ 13.994,78 para analista judiciário. Além disso, os servidores recebem benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.393,10; assistência pré-escolar de R$ 1.178,82; assistência médica e odontológica; entre outros.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 3 de abril e vão até 2 de maio, no site do Cebraspe . A taxa de participação é de R$ 126 para analistas e R$ 76 para técnico judiciário. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Resumo do concurso