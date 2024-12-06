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452 vagas

Confira os detalhes do edital do concurso da Prefeitura de Cariacica

Inscrições começam no dia 18 de dezembro e os candidatos poderão garantir a participação até 27 de janeiro; salários variam de R$ 1.785 a R$ 7.875

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 09:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 dez 2024 às 09:47
Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Atualização

21/01/2025 - 8:40
As inscrições do concurso da Prefeitura de Cariacica, que terminariam no dia 20 de janeiro, foram prorrogadas até 27 de janeiro. O texto foi atualizado. 
Prefeitura de Cariacica publicou nesta sexta-feira (6) o edital de abertura de concurso público para o quadro geral da administração. São 452 vagas para carreiras de níveis médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 7.800.
Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso com salário de até R$ 7,8 mil
As inscrições poderão ser feitas no período de 18 de dezembro até as 18 horas do dia 27 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo concurso. 

Confira os detalhes do edital

VAGAS
452, sendo 328 para cargos de níveis médio e técnico e 124 para quem tem nível superior.
CARGA HORÁRIA
Para os cargos de níveis médio e técnico, a jornada é de 40 horas semanais para todos os cargos. Já para nível superior, a carga horária varia de 20 a 40 horas, conforme a carreira.
REMUNERAÇÃO
Varia de R$ 1.785 a R$ 7.875.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
  • NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
  • Agente Administrativo (50 - R$ 2.100)
  • Assistente Educacional (200 - R$ 1.785)
  • Auxiliar de Veterinário (1 - R$ 1.785)
  • Educador Social (3 - R$ 1.785)
  • Técnico de Enfermagem (70 - R$ 2.100)
  • Técnico em Defesa Civil (2 - R$ 2.100)
  • Técnico em Saúde Bucal (2 - R$ 2.100)
  • NÍVEL SUPERIOR
  • Analista do Executivo Municipal - Administração (3  - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal - Direito (4 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Economia (2 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Estatística (1 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Geógrafo (1 - R$ 3.780)
  • Analista do Executivo Municipal – Geoprocessamento (3 - R$ 3.780)
  • Analista em Tecnologia da Informação - Sistema da Informação (1 - R$ 6.825)
  • Analista em Tecnologia da Informação – Suporte e Infraestrutura (1 - R$ 6.825)
  • Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação (1 - R$ 6.825)
  • Arquiteto e Urbanista (7 - R$ 6.825)
  • Assistente Social (10 - R$ 3.255)
  • Auditor Interno - Formação em Direito (1 - R$ 6.825)
  • Cientista Social (2 - R$ 2.940)
  • Cirurgião Dentista – área de atuação: Buco Maxilo Facial (1 - R$ 3.885)
  • Cirurgião Dentista – Clínico Geral (1 - R$ 3.885)
  • Cirurgião Dentista – área de atuação: Paciente Especial (1 - R$ 3.885)
  • Educador Físico (6 - R$ 2.940)
  • Enfermeiro (15 - R$ 3.255)
  • Engenheiro Agrônomo (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Ambiental (2 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Civil (7 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Geólogo  (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro de Trânsito (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Eletricista (2 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Químico (1 - R$ 6.825)
  • Engenheiro Sanitarista (1 - R$ 6.825)
  • Farmacêutico (5 - R$ 3.255)
  • Fisioterapeuta (3 - R$ 3.255)
  • Fonoaudiólogo (3 - R$ 3.255)
  • Médico – área de atuação: Angiologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Cardiologia (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Endocrinologia  (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Gastroenterologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Geriatria (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação: Ginecologia (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação: Neurologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Neurologia Pediátrica (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação: Ortopedia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Otorrinolaringologia (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Pneumologia  (1 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Psiquiatria (2 - R$ 7.875)
  • Médico – área de atuação:  Psiquiatria Infantil (2 - R$ 7.875)
  • Médico Veterinário (2 - R$ 3.885)
  • Nutricionista (3 - R$ 3.255)
  • Psicólogo (10 - R$ 3.255)
  • Terapeuta Ocupacional (2 - R$ 3.255)
INSCRIÇÃO
Poderão ser feitas no período de 18 de dezembro até as 18 horas do dia 27 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo concurso. 
TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 70 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 90 para os de nível superior.
QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DA TAXA
Podem pedir isenção do valor os candidatos que:
  • Que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo, assim considerado aquele estabelecido nacionalmente;
  • Doadores de medula óssea.
Só será permitida solicitação da isenção para apenas um cargo. O candidato poderá pedir o benefício de 18 a 20 de dezembro, no site da inscrição.
ETAPAS
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos apenas para as funções de nível superior.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
Os exames devem ser aplicados no dia 9 de março, em Cariacica. Para ser aprovado, será necessário obter 60% da pontuação máxima e não poderá zerar nenhuma disciplina.
REGIME JURÍDICO
Os candidatos classificados no concurso para os cargos do Poder Executivo serão nomeados sob o Regime Jurídico Estatutário.
VALIDADE
O prazo de validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado, conforme a necessidade do município.

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