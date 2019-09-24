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Quallificação

Confira as vagas dos cursos Qualificar ES em João Neiva

Inscrições para os cursos presenciais poderão ser feitas a partir desta terça-feira (24) e os semipresenciais e on-line terão inscrições a partir de 7 de outubro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2019 às 14:13

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 14:13

O Programa Qualificar ES vai oferecer 30 vagas em cursos de qualificação profissional presenciais em João Neiva. Esta é a 3ª oferta de oportunidades de qualificação e foi dividida em três etapas.
> Governo do ES abre 16,5 mil vagas em cursos de graça
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site qualificar.es.gov.br. O prazo para se inscrever segue até até 30 de setembro.
O programa é oferecido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
CONFIRA AS VAGAS
João Neiva
Local do curso: CEET Talmo Luis Silva, Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima
- Curso
Hidráulica industrial básica: 30
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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