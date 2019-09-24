Confira as vagas dos cursos Qualificar ES em João Neiva

O Programa Qualificar ES vai oferecer 30 vagas em cursos de qualificação profissional presenciais em João Neiva. Esta é a 3ª oferta de oportunidades de qualificação e foi dividida em três etapas.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site qualificar.es.gov.br. O prazo para se inscrever segue até até 30 de setembro.
O programa é oferecido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
CONFIRA AS VAGAS
João Neiva
Local do curso: CEET Talmo Luis Silva, Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima
- Curso
Hidráulica industrial básica: 30