Confira as vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,6 mil

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos. Estão abertas diversas oportunidades de estágio com bolsas que podem chegar a R$ 1,6 mil.

O Ministério Público do Espírito Santo abriu seleção para estagiários de pós-graduação em Direito. Há ainda chances para estudantes de níveis médio, técnico e superior no CIEE e no Super Estágios.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições: Até 10 de março, no site Até 10 de março, no site www.mpes.mp.br

Bolsas: R$ 1,6 mil

Vagas: Oportunidades para estagiários de pós-graduação em Direito.

IEL

Cadastro: no site no site sne.iel.org.br/es

Bolsa: Variam de R$ 350 a R$ 1.337,50

Vagas: As chances são para estudantes dos cursos de publicidade e propaganda, marketing, jornalismo, administração, ciências contábeis, ciência da computação, sistema da informação, engenharia da computação, estatística, engenharia de produção, economia, pedagogia, técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrônica, técnico em mecânica, técnico em administração, técnico em informática, técnico em eletrotécnica, técnico em química e técnico em alimentos.

SUPER ESTÁGIOS

Bolsa: Variam entre R$ 400 e R$ 1.000.