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Jovens talentos

Confira as vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,6 mil

Oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior; inscrições já estão abertas

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 19:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 fev 2019 às 19:38
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos. Estão abertas diversas oportunidades de estágio com bolsas que podem chegar a R$ 1,6 mil.
O Ministério Público do Espírito Santo abriu seleção para estagiários de pós-graduação em Direito. Há ainda chances para estudantes de níveis médio, técnico e superior no CIEE e no Super Estágios.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
Inscrições: Até 10 de março, no site www.mpes.mp.br
Bolsas: R$ 1,6 mil
Vagas: Oportunidades para estagiários de pós-graduação em Direito.
IEL
Cadastro: no site sne.iel.org.br/es.
Bolsa: Variam de R$ 350 a R$ 1.337,50
Vagas: As chances são para estudantes dos cursos de publicidade e propaganda, marketing, jornalismo, administração, ciências contábeis, ciência da computação, sistema da informação, engenharia da computação, estatística, engenharia de produção, economia, pedagogia, técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrônica, técnico em mecânica, técnico em administração, técnico em informática, técnico em eletrotécnica, técnico em química e técnico em alimentos.
SUPER ESTÁGIOS
Cadastro: www.superestagios.com.br
Bolsa: Variam entre R$ 400 e R$ 1.000.
Vagas: Há uma vaga para estudantes do ensino médio. Para alunos de nível técnico, há vagas nas áreas de Administração, Recursos Humanos, Logística, Radiologia e Turismo. Já o nível superior oferece vagas para estudantes dos cursos de Gestão Empresarial, Comunicação Social, Administração, Biologia, Ciências Contábeis, Marketing, História, Artes, Turismo, Arquitetura, Educação Física, Engenharia de Produção, Engenharia de Materiais, Engenharia Geológica, Design, Letras-Inglês e Pedagogia.

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