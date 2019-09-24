Confira as vagas de cursos do Qualificar ES em Guarapari

O Programa Qualificar ES vai abrir 60 vagas em cursos de qualificação profissional presenciais em Guarapari. Esta é a 3ª oferta de oportunidades de qualificação e foi dividida em três etapas.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site qualificar.es.gov.br até 8 de outubro.
CONFIRA AS VAGAS
Guarapari
Local do curso: EEEFM Doutor Silva Mello, Rua Horácio Santana, 155, Parque da Areia Preta.
- Cursos
Atendimento ao cliente: 30
Auxiliar de rotinas administrativas: 30
Inscrição: de 24/09/2019 a 08/10/2019