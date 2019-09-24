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Quallificação

Confira as vagas de cursos do Qualificar ES em Guarapari

Inscrições para os cursos presenciais podem ser feitas até 8 de outubro; oferta é de 60 vagas

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 08:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2019 às 08:03
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Divulgação Secti
O Programa Qualificar ES vai abrir 60 vagas em cursos de qualificação profissional presenciais em Guarapari. Esta é a 3ª oferta de oportunidades de qualificação e foi dividida em três etapas.
> Governo do ES abre 16,5 mil vagas em cursos de graça
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site qualificar.es.gov.br até 8 de outubro.
CONFIRA AS VAGAS
Guarapari
Local do curso: EEEFM Doutor Silva Mello, Rua Horácio Santana, 155, Parque da Areia Preta.
- Cursos
Atendimento ao cliente: 30
Auxiliar de rotinas administrativas: 30
Inscrição: de 24/09/2019 a 08/10/2019
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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