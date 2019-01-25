Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovens talentos

Confira as oportunidades de estágio disponíveis no ES

Oportunidades são para estudantes de níveis médio, técnico e superior; bolsas podem chegar a R$ 1 mi

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 13:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jan 2019 às 13:42
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Estudantes que querem colocar em prática o que aprendem nos bancos escolares devem ficar atentos. A Unimed, o portal Super Estágios e a Prefeitura de Santa Leopoldina estão com inscrições abertas para a contratação de estagiários.
Prefeitura de Viana abre seleção para contratar estagiários
Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Estágio de Medicina 2019 da Unimed Vitória. Os candidatos podem se inscrever até as 18 horas do dia 4 de fevereiro e o estágio terá duração de nove meses.
A oferta é de 24 vagas, sendo quatro para Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologia e duas para Acupuntura e Medicina da Família e Comunidade. Para participar, é necessário estar matriculado em Medicina, cursando do 9° ao 11º período e que tenham disponibilidade de até 30 horas semanais para dedicar ao programa de estágio.
As inscrições podem ser feitas no link eletrônico: https://unimed.me/1007bN.
SUPER ESTÁGIOS
O Portal Super Estágios está com 27 novas oportunidades para alunos do ensino médio e dos níveis técnico e superior. Há quatro vagas para estudantes do ensino médio. Para alunos de nível técnico, há vagas nas áreas de Administração, Recursos Humanos e Logística.
Já o nível superior oferece vagas para estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, Comunicação Social, Marketing, Gestão Empresarial, Engenharia de Produção, Administração, Direito, Letras-Inglês, Gestão Comercial, Recursos Humanos, Pedagogia, Arquitetura e Biblioteconomia.
As bolsas variam de R$ 400 a R$ 1.000. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br.
PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA
A Prefeitura de Santa Leopoldina abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estudantes de nível Médio/ Técnico e Superior para Estágio.
Será formado o cadastro reserva nas áreas de Serviço Social; Psicologia; Análise de Sistemas; Administração; Enfermagem; Fisioterapia; Psicologia; Serviço Social; Engenharia; Direito; Pedagogia; Engenharia Civil; Educação Física; Ciências Contábeis; Engenharia Civil e/ou Arquitetura ou Administração; Nutrição; Medicina Veterinária; Jornalismo/ Radio e Televisão/ Letras e/ou Publicidade e Propaganda/ Marketing; Técnico de Enfermagem; Técnico de Informática; Técnico de Agricultura/ Agropecuária/ Agronegócio; Técnico de Informática; Ensino Médio Regular.
A carga horária a ser cumprida varia entre 20h e 30h semanais e a bolsa-auxílio recebida vai de R$ 300,00 e R$ 500,00.
As inscrições podem ser feitas 28 a 30 de janeiro de 2019, presencialmente, na Secretaria Municipal de Administração. O interessado deverá comparecer com os documentos solicitados no edital das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estágios (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados