Confira as oportunidades de estágio disponíveis no ES

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Estudantes que querem colocar em prática o que aprendem nos bancos escolares devem ficar atentos. A Unimed, o portal Super Estágios e a Prefeitura de Santa Leopoldina estão com inscrições abertas para a contratação de estagiários.

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Estágio de Medicina 2019 da Unimed Vitória. Os candidatos podem se inscrever até as 18 horas do dia 4 de fevereiro e o estágio terá duração de nove meses.

A oferta é de 24 vagas, sendo quatro para Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologia e duas para Acupuntura e Medicina da Família e Comunidade. Para participar, é necessário estar matriculado em Medicina, cursando do 9° ao 11º período e que tenham disponibilidade de até 30 horas semanais para dedicar ao programa de estágio.

As inscrições podem ser feitas no link eletrônico: https://unimed.me/1007bN

SUPER ESTÁGIOS

O Portal Super Estágios está com 27 novas oportunidades para alunos do ensino médio e dos níveis técnico e superior. Há quatro vagas para estudantes do ensino médio. Para alunos de nível técnico, há vagas nas áreas de Administração, Recursos Humanos e Logística.

Já o nível superior oferece vagas para estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, Comunicação Social, Marketing, Gestão Empresarial, Engenharia de Produção, Administração, Direito, Letras-Inglês, Gestão Comercial, Recursos Humanos, Pedagogia, Arquitetura e Biblioteconomia.

As bolsas variam de R$ 400 a R$ 1.000. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br

PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA

A Prefeitura de Santa Leopoldina abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estudantes de nível Médio/ Técnico e Superior para Estágio.

Será formado o cadastro reserva nas áreas de Serviço Social; Psicologia; Análise de Sistemas; Administração; Enfermagem; Fisioterapia; Psicologia; Serviço Social; Engenharia; Direito; Pedagogia; Engenharia Civil; Educação Física; Ciências Contábeis; Engenharia Civil e/ou Arquitetura ou Administração; Nutrição; Medicina Veterinária; Jornalismo/ Radio e Televisão/ Letras e/ou Publicidade e Propaganda/ Marketing; Técnico de Enfermagem; Técnico de Informática; Técnico de Agricultura/ Agropecuária/ Agronegócio; Técnico de Informática; Ensino Médio Regular.

A carga horária a ser cumprida varia entre 20h e 30h semanais e a bolsa-auxílio recebida vai de R$ 300,00 e R$ 500,00.