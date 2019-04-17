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Quer emprego?

Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta quarta (17)

Vagas com salário de até R$ 5,3 mil; tem trabalho para profissionais com diversos níveis de escolaridade e para várias áreas

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 14:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 abr 2019 às 14:06
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Edson Chagas
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta quarta-feira. Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 5,3 mil.
< Confira outras notícias sobre concurso e emprego
As chances são para o Sistema Findes, BrasilCenter e Psicoespaço. Os interessados devem se inscrever pelos sites das empresas.
AS VAGAS
Sistema Findes
Inscrição: no site www.sistemafindes.org.br
Diretor escolar: O candidato precisa ter ensino superior em pedagogia. Salário: R$ 5.302,27. Inscrição até 22 de abril.
Professor de artes: É necessário ter Licenciatura plena em Artes Visuais ou Educação Artística. Inscrição até 22 de abril.
Instrutor de educação profissional técnica - elétrica: Vaga para ensino superior em Engenharia de Automação, Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Engenharia Industrial. Com registro de classe ativo. Inscrição até amanhã.
Instrutor de educação profissional técnica - mecânica: Vaga para ensino superior em Engenharia Mecânica ou Tecnólogo Mecânica. Com registro de classe ativo. Inscrição até amanhã.
BrasilCenter Comunicações
Cargo: São 45 vagas para representante de atendimento. As chances são apenas para pessoas com deficiência. É necessário ter o ensino médio. A remuneração é de R$ 998.
Informações: 2121-4626 ou 2121-4658.
Psicoespaço
Cargos: Agente de vendas interno, almoxarife, analista administrativo, analista de desenvolvimento organizacional, analista de tecnologia da informação, analista financeiro sênior, assist. back office, assist. locação, assist. recursos humanos, atendente comercial, auxiliar administrativo, auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de TI, auxiliar de vendas interno, babá, caixa, captador de imóveis, comprador, consultor comercial, consultor de vendas, coordenador de TI, coordenador de vendas, eletricista, estagiário técnico em segurança do trabalho, estagiário de comunicação, estagiário de engenharia de produção, estagiário área ambiental, gerente, gerente de lojas, gerente geral, instalador de mídia, motorista carreteiro, entre outras.
Currículo: www.psicoespaco.com.br.

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