Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta quarta (17)

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta quarta-feira. Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 5,3 mil.
As chances são para o Sistema Findes, BrasilCenter e Psicoespaço. Os interessados devem se inscrever pelos sites das empresas.
AS VAGAS
Sistema Findes
Inscrição: no site www.sistemafindes.org.br
Diretor escolar: O candidato precisa ter ensino superior em pedagogia. Salário: R$ 5.302,27. Inscrição até 22 de abril.
Professor de artes: É necessário ter Licenciatura plena em Artes Visuais ou Educação Artística. Inscrição até 22 de abril.
Instrutor de educação profissional técnica - elétrica: Vaga para ensino superior em Engenharia de Automação, Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Engenharia Industrial. Com registro de classe ativo. Inscrição até amanhã.
Instrutor de educação profissional técnica - mecânica: Vaga para ensino superior em Engenharia Mecânica ou Tecnólogo Mecânica. Com registro de classe ativo. Inscrição até amanhã.
BrasilCenter Comunicações
Cargo: São 45 vagas para representante de atendimento. As chances são apenas para pessoas com deficiência. É necessário ter o ensino médio. A remuneração é de R$ 998.
Informações: 2121-4626 ou 2121-4658.
Psicoespaço
Cargos: Agente de vendas interno, almoxarife, analista administrativo, analista de desenvolvimento organizacional, analista de tecnologia da informação, analista financeiro sênior, assist. back office, assist. locação, assist. recursos humanos, atendente comercial, auxiliar administrativo, auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de TI, auxiliar de vendas interno, babá, caixa, captador de imóveis, comprador, consultor comercial, consultor de vendas, coordenador de TI, coordenador de vendas, eletricista, estagiário técnico em segurança do trabalho, estagiário de comunicação, estagiário de engenharia de produção, estagiário área ambiental, gerente, gerente de lojas, gerente geral, instalador de mídia, motorista carreteiro, entre outras.
Currículo: www.psicoespaco.com.br.