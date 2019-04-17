Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta quarta (17)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Edson Chagas

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta quarta-feira. Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 5,3 mil.

As chances são para o Sistema Findes, BrasilCenter e Psicoespaço. Os interessados devem se inscrever pelos sites das empresas.

AS VAGAS

Sistema Findes

Inscrição: no site no site www.sistemafindes.org.br

Diretor escolar: O candidato precisa ter ensino superior em pedagogia. Salário: R$ 5.302,27. Inscrição até 22 de abril.

Professor de artes: É necessário ter Licenciatura plena em Artes Visuais ou Educação Artística. Inscrição até 22 de abril.

Instrutor de educação profissional técnica - elétrica: Vaga para ensino superior em Engenharia de Automação, Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Engenharia Industrial. Com registro de classe ativo. Inscrição até amanhã.

Instrutor de educação profissional técnica - mecânica: Vaga para ensino superior em Engenharia Mecânica ou Tecnólogo Mecânica. Com registro de classe ativo. Inscrição até amanhã.

BrasilCenter Comunicações

Cargo: São 45 vagas para representante de atendimento. As chances são apenas para pessoas com deficiência. É necessário ter o ensino médio. A remuneração é de R$ 998.

Informações: 2121-4626 ou 2121-4658.

Psicoespaço