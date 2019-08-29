Confira as dicas de especialistas para conseguir um emprego

Procurar emprego com carteira assinada não é tarefa fácil Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

Na busca de uma nova colocação no mercado ou no início da vida profissional, saber como procurar emprego é muito importante. Especialistas alertam que os candidatos precisam adequar o currículo de acordo com a empresa que ele vai se candidatar. Confira outras dicas:

PARA QUEM TEM EXPERIÊNCIA

O especialista em gestão de pessoas e palestrante Paulo Vieira, autor de obras como “O Poder da Ação” e “Poder e Alta Performance”, afirma que o candidato deve sempre adequar o currículo às vagas às quais ele concorre e estar atento às exigências do mercado de trabalho em relação aos requisitos para os cargos.

Segundo ele, é importante escrever no currículo uma qualificação específica para aquele cargo. No entanto, aquele curso que não tem a ver com o cargo buscado, deve ficar de fora.

“As empresas querem solução e não um tapa buraco. O candidato deve fazer um currículo para cada empresa que ele for enviar. Se ele for para duas entrevistas, o documento deve estar focado nas demandas de cada uma das organizações”, aponta.

PARA QUEM TEM POUCA EXPERIÊNCIA

Quem tem pouca ou nenhuma experiência profissional é indicado ressaltar o conhecimento adquirido por meio da formação acadêmica ou cursos extras - inclusive os online e o de curta duração. Trabalho voluntário e participação em projetos escolares também contam pontos para quem está procurando emprego.

PARA QUEM ESTÁ DESEMPREGADO HÁ MUITO TEMPO

Neste caso, o profissional precisa deixar claro ao recrutador que durante esse tempo, mesmo estando desempregado, buscou se desenvolver e se atualizar para poder retornar ao mercado de trabalho.

CAPACITAÇÃO

O especialista em pessoas, Paulo Vieira, destaca que o profissional precisa investir em capacitação sempre. Ele alerta que hoje há diversos meios de agregar conhecimento que pode ser de graça, com custo baixo, online, entre outros.

“O conhecimento precisa ser constante. Percebemos, por exemplo, pessoas na fila de emprego com celulares caros, mas que na hora de mostrar o currículo não tem um curso sequer. Quem se capacita não fica desempregado”, aponta.

PLATAFORMAS

Além do currículo tradicional, a psicóloga Daniela Morais alerta para o uso correto do Linkedin. Segundo ela, essa é uma poderosa ferramenta que muitas empresas usam para recrutar.