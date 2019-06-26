Confira a distribuição das vagas da seleção do IBGE

Selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2020 Crédito: Reprodução | Arquivo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 400 vagas temporárias para analista censitário. Para o Espírito Santo , são cinco vagas. A distribuição das oportunidades foi divulgada pela banca organizadora da seleção, o Instituto AOCP. O cargo exige que o candidato tenha nível superior. A remuneração dos analista será de R$ 4,2 mil.

O edital deve ser publicado a qualquer momento. De acordo com a portaria que autorizou o processo seletivo os novos funcionários poderão ser contratados a partir de setembro deste ano, para atuarem nas etapas de planejamento, acompanhamento e suporte especializado, relativas ao Censo Demográfico 2020.

O prazo limite de publicação do edital vai até outubro e os contratos terão a duração de um ano, podendo ser prorrogado.

As oportunidades serão para as áreas de análise de sistemas/desenvolvimento de aplicações, análise de sistemas/desenvolvimento de aplicações web móbile, análise de sistemas/suporte a comunicações e rede, análise de sistemas/suporte à produção, análise de sistemas/suporte operacional e de tecnologia, análise socioeconômica, biblioteconomia e documentação, ciências contábeis, ciências sociais, desenho instrucional, geoprocessamento, gestão e infraestrutura, jornalismo, letras, logística, métodos quantitativos, planejamento e gestão, produção gráfica/editorial, programação visual/webdesign e recursos humanos.

A maior oferta será lotação no Rio de Janeiro. Haverá ainda vagas para Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

CONFIRA A DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

Analista de sistemas/Desenvolvimento de Aplicações

Rio de Janeiro – 13

Analista de sistemas/Desenvolvimento de Aplicações WebMobile

Rio de Janeiro – 2

Analista de Sistemas/Suporte a Comunicações e Rede

Rio de Janeiro – 3

Analista de Sistemas/Suporte à Produção

Rio de Janeiro – 3

Analista de Sistemas/Suporte Operacional e de Tecnologia

Rio de Janeiro – 3

Analista Socioeconômico

Rio de Janeiro - 5

Biblioteconomia e Documentação

Rio de Janeiro – 3

Ciências contábeis

Brasília – 1

Vitória – 1

São Luís - 1

Belo Horizonte – 1

Campo Grande – 1

Cuiabá – 1

Belém – 1

João Pessoa – 1

Recife – 1

Teresina – 1

Curitiba – 1

Rio de Janeiro – 3

Natal – 1

Porto Velho - 1

Boa Vista – 1

Salvador – 1

Goiânia – 1

Rio Branco – 1

Maceió – 1

Manaus – 1

Macapá – 1

Fortaleza – 1

Porto Alegre - 1

Florianópolis – 1

Aracaju – 1

São Paulo – 1

Palmas – 1

Ciências Sociais

Rio Branco – 1

Palmas – 1

Maceió – 1

Manaus – 1

Salvador – 1

Fortaleza – 1

Campo Grande – 1

Cuiabá – 1

Belém – 1

Recife – 1

Porto Velho – 1

Boa Vista – 1

Desenho Instrucional

Rio de Janeiro - 2

Geoprocessamento

Recife – 1

Aracaju – 1

Boa Vista – 1

Rio de Janeiro – 13

São Luís – 1

João Pessoa – 1

Natal – 1

Gestão e Infraestrutura

João Pessoa – 2

Rio Branco – 2

Maceió – 2

Manaus – 3

Macapá – 2

Salvador – 4

Fortaleza – 3

Brasília – 2

Vitória – 2

Goiânia – 2

São Luís – 2

Belo Horizonte – 2

Campo Grande – 2

Cuiabá – 6

Belém – 3

Recife – 4

Teresina – 3

Curitiba – 3

Rio de Janeiro – 19

Natal – 2

Porto Velho – 3

Boa Vista – 2

Porto Alegre – 2

Florianópolis – 3

Aracaju – 7

São Paulo – 2

Palmas – 2

Jornalismo

Aracaju – 1

Palmas – 1

Rio Branco – 1

Maceió – 1

Manaus – 1

São Paulo – 1

Macapá – 1

Salvador – 1

Fortaleza – 1

Brasília – 1

Vitória – 1

Goiânia – 1

São Luís – 1

Belo Horizonte – 1

Campo Grande – 1

Cuiabá – 1

Belém – 1

João Pessoal – 1

Recife – 1

Teresina – 1

Curitiba – 1

Rio de Janeiro – 6

Natal – 1

Porto Velho – 1

Boa Vista – 1

Porto Alegre – 1

Florianópolis – 1

Letras

Rio de Janeiro: 1

Logística

Rio de Janeiro: 3

Métodos Quantitativos

João Pessoa – 1

Florianópolis – 1

Aracaju – 1

São Paulo – 1

Palmas – 1

Rio Branco – 1

Maceió – 1

Belém – 1

Manaus – 1

Macapá – 1

Salvador – 1

Fortaleza – 1

Brasília – 1

Vitória – 1

Goiânia – 1

São Luís – 1

Belo Horizonte – 1

Campo Grande – 1

Recife – 1

Teresina – 1

Curitiba - 1

Rio de Janeiro – 21

Cuiabá – 1

Natal – 1

Porto Velho – 1

Boa Vista – 1

Porto Alegre – 1

Planejamento e gestão

Rio de Janeiro: 1

Produção gráfica/editorial

Rio de Janeiro: 2

Programação visual/Webdesign

Rio de Janeiro: 7

Recursos humanos