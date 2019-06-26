Confira a distribuição das vagas da seleção do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 400 vagas temporárias para analista censitário. Para o Espírito Santo, são cinco vagas. A distribuição das oportunidades foi divulgada pela banca organizadora da seleção, o Instituto AOCP. O cargo exige que o candidato tenha nível superior. A remuneração dos analista será de R$ 4,2 mil.
O edital deve ser publicado a qualquer momento. De acordo com a portaria que autorizou o processo seletivo os novos funcionários poderão ser contratados a partir de setembro deste ano, para atuarem nas etapas de planejamento, acompanhamento e suporte especializado, relativas ao Censo Demográfico 2020.
O prazo limite de publicação do edital vai até outubro e os contratos terão a duração de um ano, podendo ser prorrogado.
As oportunidades serão para as áreas de análise de sistemas/desenvolvimento de aplicações, análise de sistemas/desenvolvimento de aplicações web móbile, análise de sistemas/suporte a comunicações e rede, análise de sistemas/suporte à produção, análise de sistemas/suporte operacional e de tecnologia, análise socioeconômica, biblioteconomia e documentação, ciências contábeis, ciências sociais, desenho instrucional, geoprocessamento, gestão e infraestrutura, jornalismo, letras, logística, métodos quantitativos, planejamento e gestão, produção gráfica/editorial, programação visual/webdesign e recursos humanos.
A maior oferta será lotação no Rio de Janeiro. Haverá ainda vagas para Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).
CONFIRA A DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
Analista de sistemas/Desenvolvimento de Aplicações
Rio de Janeiro – 13
Analista de sistemas/Desenvolvimento de Aplicações WebMobile
Rio de Janeiro – 2
Analista de Sistemas/Suporte a Comunicações e Rede
Rio de Janeiro – 3
Analista de Sistemas/Suporte à Produção
Rio de Janeiro – 3
Analista de Sistemas/Suporte Operacional e de Tecnologia
Rio de Janeiro – 3
Analista Socioeconômico
Rio de Janeiro - 5
Biblioteconomia e Documentação
Rio de Janeiro – 3
Ciências contábeis
Brasília – 1
Vitória – 1
São Luís - 1
Belo Horizonte – 1
Campo Grande – 1
Cuiabá – 1
Belém – 1
João Pessoa – 1
Recife – 1
Teresina – 1
Curitiba – 1
Rio de Janeiro – 3
Natal – 1
Porto Velho - 1
Boa Vista – 1
Salvador – 1
Goiânia – 1
Rio Branco – 1
Maceió – 1
Manaus – 1
Macapá – 1
Fortaleza – 1
Porto Alegre - 1
Florianópolis – 1
Aracaju – 1
São Paulo – 1
Palmas – 1
Ciências Sociais
Rio Branco – 1
Palmas – 1
Maceió – 1
Manaus – 1
Salvador – 1
Fortaleza – 1
Campo Grande – 1
Cuiabá – 1
Belém – 1
Recife – 1
Porto Velho – 1
Boa Vista – 1
Desenho Instrucional
Rio de Janeiro - 2
Geoprocessamento
Recife – 1
Aracaju – 1
Boa Vista – 1
Rio de Janeiro – 13
São Luís – 1
João Pessoa – 1
Natal – 1
Gestão e Infraestrutura
João Pessoa – 2
Rio Branco – 2
Maceió – 2
Manaus – 3
Macapá – 2
Salvador – 4
Fortaleza – 3
Brasília – 2
Vitória – 2
Goiânia – 2
São Luís – 2
Belo Horizonte – 2
Campo Grande – 2
Cuiabá – 6
Belém – 3
Recife – 4
Teresina – 3
Curitiba – 3
Rio de Janeiro – 19
Natal – 2
Porto Velho – 3
Boa Vista – 2
Porto Alegre – 2
Florianópolis – 3
Aracaju – 7
São Paulo – 2
Palmas – 2
Jornalismo
Aracaju – 1
Palmas – 1
Rio Branco – 1
Maceió – 1
Manaus – 1
São Paulo – 1
Macapá – 1
Salvador – 1
Fortaleza – 1
Brasília – 1
Vitória – 1
Goiânia – 1
São Luís – 1
Belo Horizonte – 1
Campo Grande – 1
Cuiabá – 1
Belém – 1
João Pessoal – 1
Recife – 1
Teresina – 1
Curitiba – 1
Rio de Janeiro – 6
Natal – 1
Porto Velho – 1
Boa Vista – 1
Porto Alegre – 1
Florianópolis – 1
Letras
Rio de Janeiro: 1
Logística
Rio de Janeiro: 3
Métodos Quantitativos
João Pessoa – 1
Florianópolis – 1
Aracaju – 1
São Paulo – 1
Palmas – 1
Rio Branco – 1
Maceió – 1
Belém – 1
Manaus – 1
Macapá – 1
Salvador – 1
Fortaleza – 1
Brasília – 1
Vitória – 1
Goiânia – 1
São Luís – 1
Belo Horizonte – 1
Campo Grande – 1
Recife – 1
Teresina – 1
Curitiba - 1
Rio de Janeiro – 21
Cuiabá – 1
Natal – 1
Porto Velho – 1
Boa Vista – 1
Porto Alegre – 1
Planejamento e gestão
Rio de Janeiro: 1
Produção gráfica/editorial
Rio de Janeiro: 2
Programação visual/Webdesign
Rio de Janeiro: 7
Recursos humanos
Rio de Janeiro: 4