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Expectativa

Concursos federais vão abrir quase 17 mil vagas em 2025; confira a lista

Estão previstos editais em carreiras nas áreas administrativa, fiscal, bancária, policial, entre outros segmentos. Os salários poderão chegar a R$ 35 mil

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 07:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 dez 2024 às 07:17
Provas para concurso público
Provas para concurso público Crédito: Freepik
Quem quer ingressar na carreira pública em 2025 já pode separar os cadernos. Isso porque na esfera federal devem ser abertos, ao menos, 35 concursos públicos, totalizando quase 17 mil postos no serviço público. Estão previstos editais em carreiras nas áreas administrativa, fiscal, bancária, policial, entre outros segmentos. Os salários podem chegar a R$ 35 mil.
O levantamento foi feito por A Gazeta. É bom lembrar que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) indica 57 mil vagas previstas para o próximo ano. A projeção é para criação e nomeações.
"O ano de 2025 terá uma oferta satisfatória de concursos, principalmente para aqueles candidatos que já vêm se preparando rotineiramente. Já estão previstos, por exemplo, concursos de nível médio em diversas regiões do país com salários acima de R$ 5 mil, além de concursos para vagas de auditor, analista e técnico, entre outros, que têm salários iniciais bem atrativos", destaca o professor do Gran Concursos, Eduardo Cambuy.
Entre os certames aguardados está o da área administrativa da Polícia Federal. O Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos autorizou a abertura de 192 vagas, sendo 100 para o cargo de agente administrativo (nível médio) e 92 para profissionais de nível superior. O salário varia de R$ 6.173 a R$ 9.547, respectivamente. A corporação tem até 6 de junho para publicar o edital.
Outra aposta de 2025 é o concurso do Ministério da Previdência para a carreira de peritos médicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O edital com 500 vagas já foi publicado e os interessados podem se inscrever até 9 de janeiro, no site do Cebraspe. Do total de oportunidades, 250 postos são imediatos e 250 para formação de cadastro de reserva. Os salários que chegam a R$ 14 mil.
Já a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural (Pré-Sal Petróleo) prevê abertura de concurso com 880 vagas, sendo 100 imediatas e 780 para formação de cadastro de reserva. Todas as funções são para quem tem nível superior. O Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) já assinou contrato para elaborar a seleção.
Há previsão de abertura de concurso do Ministério Público da União (MPU). A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada para elaborar todas as etapas. O total de vagas ainda não foi divulgado, mas é certo que os postos serão destinados a carreiras de nível superior.
Banco do Brasil contratou a Fundação Cesgranrio para elaborar o novo certame. A instituição realiza levantamento das vagas para o cargo de escriturário (agente comercial). A função exige o nível médio.

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