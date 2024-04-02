Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Concurso TSE Unificado terá prova em Vitória e outras 25 capitais
520 vagas

Concurso TSE Unificado terá prova em Vitória e outras 25 capitais

A disputa é para os cargos de técnico e analista judiciário; a remuneração pode chegar a mais de R$ 13 mil

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 09:18

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

02 abr 2024 às 09:18
Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Entre os concursos públicos previstos para 2024, a seleção unificada da Justiça Eleitoral é um dos mais esperados. Inicialmente serão 520 vagas para os cargos de técnico e analista judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que as provas serão aplicadas em 26 capitais, incluindo Vitória.
O exame terá participação do TSE, com sede em Brasília, e de outros 26 Tribunais Regionais Eleitorais espalhados pelo país, entre eles o TRE-ES, em Vitória. A aplicação das avaliações será simultânea nas cidades sedes dos tribunais que aderiram ao concurso. Terão prova do concurso as seguintes capitais:
  • Rio Branco (Acre);
  • Maceió (Alagoas);
  • Macapá (Amapá);
  • Manaus (Amazonas);
  • Salvador (Bahia);
  • Fortaleza (Ceará);
  • Vitória (Espírito Santo);
  • Goiânia (Goiás);
  • São Luís (Maranhão);
  • Cuiabá (Mato Grosso);
  • Campo Grande (Mato Grosso do Sul);
  • Belo Horizonte (Minas Gerais);
  • Belém (Pará);
  • João Pessoa (Paraíba);
  • Curitiba (Paraná);
  • Recife (Pernambuco);
  • Teresina (Piauí);
  • Rio de Janeiro (Rio de Janeiro);
  • Natal (Rio Grande do Norte);
  • Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
  • Porto Velho (Rondônia);
  • Boa Vista (Roraima);
  • Florianópolis (Santa Catarina);
  • São Paulo (São Paulo);
  • Aracaju (Sergipe); e
  • Brasília (Distrito Federal).

Sobre o concurso

O Tribunal Superior Eleitoral, organizador do concurso unificado, informou que a oferta inicial deve ser de 520 vagas para os cargos de técnico e analista judiciário. Atualmente, os postos são de nível superior e tem a remuneração nos seguintes valores:
  • Técnicos judiciários: R$ 8.529,64, sendo R$ 3.554,02 de vencimento básico e R$ 4.975,64 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ);
  • Analistas judiciários: R$ 13.994,76, sendo R$ 5.831,15 de vencimento básico e R$ 8.163,61 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ).
Os servidores também têm direito a uma série de benefícios, como o auxílio-alimentação, assistência pré-escolar e assistência médica e odontológica.
A banca responsável pelo certame é a Cebraspe. O edital do concurso público unificado da Justiça Eleitoral será publicado, com oportunidades divididas por cada tribunal. A previsão é que seja divulgado até o fim deste mês.

Correção

02/04/2024 - 1:43
A banca responsável pelo concurso é a Cebraspe, e não a Fundação Cesgranrio, como saiu publicado inicialmente. O texto foi modificado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos TSE TRE-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus
Imagem de destaque
Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados