Concurso TSE Unificado terá prova em Vitória e outras 25 capitais

Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O exame terá participação do TSE, com sede em Brasília, e de outros 26 Tribunais Regionais Eleitorais espalhados pelo país, entre eles o TRE-ES , em Vitória. A aplicação das avaliações será simultânea nas cidades sedes dos tribunais que aderiram ao concurso. Terão prova do concurso as seguintes capitais:

Rio Branco (Acre);

Maceió (Alagoas);

Macapá (Amapá);

Manaus (Amazonas);

Salvador (Bahia);

Fortaleza (Ceará);

Vitória (Espírito Santo);

Goiânia (Goiás);

São Luís (Maranhão);

Cuiabá (Mato Grosso);

Campo Grande (Mato Grosso do Sul);

Belo Horizonte (Minas Gerais);

Belém (Pará);

João Pessoa (Paraíba);

Curitiba (Paraná);

Recife (Pernambuco);

Teresina (Piauí);

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro);

Natal (Rio Grande do Norte);

Porto Alegre (Rio Grande do Sul)

Porto Velho (Rondônia);

Boa Vista (Roraima);

Florianópolis (Santa Catarina);

São Paulo (São Paulo);

Aracaju (Sergipe); e

Brasília (Distrito Federal).

Sobre o concurso

O Tribunal Superior Eleitoral, organizador do concurso unificado, informou que a oferta inicial deve ser de 520 vagas para os cargos de técnico e analista judiciário. Atualmente, os postos são de nível superior e tem a remuneração nos seguintes valores:

Técnicos judiciários: R$ 8.529,64, sendo R$ 3.554,02 de vencimento básico e R$ 4.975,64 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ);

R$ 8.529,64, sendo R$ 3.554,02 de vencimento básico e R$ 4.975,64 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ); Analistas judiciários: R$ 13.994,76, sendo R$ 5.831,15 de vencimento básico e R$ 8.163,61 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ).

Os servidores também têm direito a uma série de benefícios, como o auxílio-alimentação, assistência pré-escolar e assistência médica e odontológica.

A banca responsável pelo certame é a Cebraspe. O edital do concurso público unificado da Justiça Eleitoral será publicado, com oportunidades divididas por cada tribunal. A previsão é que seja divulgado até o fim deste mês.