Concurso TSE Unificado terá prova em Vitória e outras 25 capitais

Entre os concursos públicos previstos para 2024, a seleção unificada da Justiça Eleitoral é um dos mais esperados. Inicialmente serão 520 vagas para os cargos de técnico e analista judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que as provas serão aplicadas em 26 capitais, incluindo Vitória.
O exame terá participação do TSE, com sede em Brasília, e de outros 26 Tribunais Regionais Eleitorais espalhados pelo país, entre eles o TRE-ES, em Vitória. A aplicação das avaliações será simultânea nas cidades sedes dos tribunais que aderiram ao concurso. Terão prova do concurso as seguintes capitais:
- Rio Branco (Acre);
- Maceió (Alagoas);
- Macapá (Amapá);
- Manaus (Amazonas);
- Salvador (Bahia);
- Fortaleza (Ceará);
- Vitória (Espírito Santo);
- Goiânia (Goiás);
- São Luís (Maranhão);
- Cuiabá (Mato Grosso);
- Campo Grande (Mato Grosso do Sul);
- Belo Horizonte (Minas Gerais);
- Belém (Pará);
- João Pessoa (Paraíba);
- Curitiba (Paraná);
- Recife (Pernambuco);
- Teresina (Piauí);
- Rio de Janeiro (Rio de Janeiro);
- Natal (Rio Grande do Norte);
- Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
- Porto Velho (Rondônia);
- Boa Vista (Roraima);
- Florianópolis (Santa Catarina);
- São Paulo (São Paulo);
- Aracaju (Sergipe); e
- Brasília (Distrito Federal).
Sobre o concurso
O Tribunal Superior Eleitoral, organizador do concurso unificado, informou que a oferta inicial deve ser de 520 vagas para os cargos de técnico e analista judiciário. Atualmente, os postos são de nível superior e tem a remuneração nos seguintes valores:
- Técnicos judiciários: R$ 8.529,64, sendo R$ 3.554,02 de vencimento básico e R$ 4.975,64 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ);
- Analistas judiciários: R$ 13.994,76, sendo R$ 5.831,15 de vencimento básico e R$ 8.163,61 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ).
Os servidores também têm direito a uma série de benefícios, como o auxílio-alimentação, assistência pré-escolar e assistência médica e odontológica.
A banca responsável pelo certame é a Cebraspe. O edital do concurso público unificado da Justiça Eleitoral será publicado, com oportunidades divididas por cada tribunal. A previsão é que seja divulgado até o fim deste mês.
Correção
02/04/2024 - 1:43
A banca responsável pelo concurso é a Cebraspe, e não a Fundação Cesgranrio, como saiu publicado inicialmente. O texto foi modificado.