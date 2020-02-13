Concurso para área da Educação de Vila Velha atrai 40 candidatos por vaga

professor da prefeitura de Vila Velha Crédito: Fabricio Lima/ PMVV

Do total, 1.805 candidatos se declararam negros ou pardos e 233 com alguma deficiência. Pela legislação municipal, 20% das vagas são reservadas para negros e 10% para pessoas com deficiência.

O cargo mais bem procurado foi o de professor séries iniciais, com 4.898 participações. A função conta com 82 vagas. A maior concorrência, segundo dados do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), entidade à frente da seleção, será para Professor de Educação Infantil. São 3.023 candidatos por 10 vagas, ou seja, 302 participantes por oportunidade.

As provas objetiva, discursiva e entrega dos títulos estão marcadas para o dia 16 de fevereiro. Os locais podem ser conferidos no site do Ibade

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