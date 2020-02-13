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428 vagas

Concurso para área da Educação de Vila Velha atrai 40 candidatos por vaga

Candidatos farão provas objetivas neste domingo (16); ao todo, seleção atraiu mais de 17 mil participantes

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 12:57
professor da prefeitura de Vila Velha Crédito: Fabricio Lima/ PMVV
concurso público da área da Educação da Prefeitura de Vila Velha atraiu 40 candidatos por vaga. Ao todo, 17.452 pessoas se inscreveram nas 428 oportunidades disponíveis para cargos de ensino médio e superior.
Do total, 1.805 candidatos se declararam negros ou pardos e 233 com alguma deficiência. Pela legislação municipal, 20% das vagas são reservadas para negros e 10% para pessoas com deficiência.

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O cargo mais bem procurado foi o de professor séries iniciais, com 4.898 participações. A função conta com 82 vagas. A maior concorrência, segundo dados do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), entidade à frente da seleção, será para Professor de Educação Infantil. São 3.023 candidatos por 10 vagas, ou seja, 302 participantes por oportunidade.
As provas objetiva, discursiva e entrega dos títulos estão marcadas para o dia 16 de fevereiro. Os locais podem ser conferidos no site do Ibade

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A Prefeitura de Vila Velha publicou quatro editais, que reúnem 1.423 vagas. O primeiro exame, para os profissionais do setor da Saúde ocorreu no último domingo (9). Após o carnaval, será aplicado o teste para os candidatos inscritos no setor administrativo e para os do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV). Os salários ofertados variam a alguns cargos pode chegar a até R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.
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