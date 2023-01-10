Concurso do TJ do ES: confira os detalhes do edital com 128 vagas

Novo concurso do Tribunal de Justiça tem 128 vagas para servidores Crédito: Carlos Alberto Silva

As provas objetivas e discursivas do concurso público do Tribunal de Justiça do Espírito Santo serão aplicadas no dia 19 de março. A oferta é de 128 vagas imediatas para quem tem nível superior. A remuneração pode chegar até R$ 9,5 mil.

Segundo o professor do Gran Cursos Online, Vandré Amorim, o prazo até a data da prova é relativamente curto, cerca de 70 dias, o que pode dificultar a vida de quem ainda não começou a se preparar, mas com a dedicação necessária é possível alcançar a aprovação. Para isso, o recomendado é fazer um estudo mais direcionado.

“Nesse momento é recomendável focar no estudo da ‘lei seca’, de resumos e, principalmente, muitas questões de concursos anteriores da mesma banca”, orienta o professor.

O especialista destaca que as disciplinas mais relevantes do concurso são Língua Portuguesa, em Conhecimentos Gerais, e as matérias do grupo de Conhecimentos Específicos de cada cargo/especialidade, devido ao maior número de questões, já que consequentemente podem garantir mais pontos ao candidato.

“É importante fazer um estudo voltado para o tipo de cobrança da banca organizadora. A banca Cebraspe é conhecida por tradicionalmente cobrar o conteúdo de forma contextualizada, exigindo a compreensão mais aprofundada do assunto. Além disso, nas matérias de Direito, é comum a cobrança da Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Outro ponto de destaque é a metodologia de correção da pontuação, pois, cada erro na prova objetiva diminui a nota final, no famoso modelo ‘uma errada, anula uma certa’. Por isso, ter uma boa tática é essencial”

Ainda de acordo com o professor é fundamental que o candidato treine por meio de questões antigas para se preparar melhor.

“Nessa reta final, pós-edital, o aluno deve focar na realização de questões de concursos anteriores da mesma banca, dando prioridade às disciplinas que terão o maior número de questões, conforme cada cargo/especialidade”, finaliza.

Confira os detalhes do edital

Vagas

128 para o cargo de analista tributário.

Remuneração

R$ 6.713 para quem for atuar na área de apoio especializado e de R$ 9.596,81 para os servidores da área judiciária, na especialidade de contador.

Carga horária

30 horas semanais.

Requisito

Nível superior na área que for concorrer.

Inscrições

Das 10h de 16 de janeiro até as 18h de 6 de fevereiro, no site do Cebraspe , empresa responsável pelo processo seletivo.

Taxa de inscrição

R$ 100, podendo ser paga até 8 de fevereiro.

Isenção da taxa

Pode pedir isenção do valor o candidato:

Inscrito no CadÚnico

Doador de medula óssea

Pessoa física que se declara isenta de apresentar a declaração de Imposto de Renda

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Federal que prestaram serviço no período eleitoral

Pessoas com deficiência

Doadores de sangue.

A solicitação deve ser feita até 23 de janeiro.

Etapas

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de apanhamento taquigráfico, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo na especialidade – taquigrafia.

Quando será a prova

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 19 de março, em Vitória, com quatro horas e meia de duração.

Os candidatos terão que responder 120 questões, sendo: 50 de Conhecimentos básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

O que cai na prova

O conteúdo programático engloba:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Informática;

Raciocínio Lógico;

Legislação Local;

Conhecimentos Específicos.

Cronograma

Solicitação de taxa de inscrição: 16 a 23 de janeiro de 2023

Inscrição: de 16 de janeiro a 6 de fevereiro de 2023

Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição: 30 de janeiro e 1º de fevereiro

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa: 31 de janeiro e 1º de fevereiro

Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa: 7 de fevereiro de 2023

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 8 de fevereiro

Divulgação da relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, negros e indígenas: 15 de fevereiro de 2023.

Consulta à situação provisória da solicitação de atendimento especial: 15 a 17 de fevereiro de 2023

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da inscrição para concorrer como pessoa com deficiência e contra o indeferimento da solicitação de atendimento especial e prazo para alteração de opção de concorrência (negros e indígenas): 16 e 17 de fevereiro de 2023.

Divulgação da relação final dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, negros e indígenas: 28 de fevereiro

Consulta à situação final da solicitação de atendimento especial: 28 de fevereiro de 2023

Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais de provas: 8 de março de 2023

Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva: 19 de março

Consulta individual aos gabaritos preliminares das provas objetivas: de 21 a 23 de março.

Divulgação do padrão de resposta da prova discursiva: 21 de março

Prazo para a interposição de recursos quanto aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e ao padrão de resposta da prova discursiva: 22 e 23 de março.

Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas: 24 de março.

Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do resultado final nas provas objetivas e provisório na prova discursiva: 14 de abril

Validade do concurso

Será de dois anos. Este prazo será contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado por mais dois anos, apenas uma vez.

Atribuições dos cargos e vagas

Analista Judiciário | Área administrativa

Vagas: CR



CR Atribuições: realizar atividades que envolvam a administração de pessoas, de processos, de recursos materiais e patrimoniais, de licitações e contratos, orçamento, finanças, contabilidade e auditoria; planejar, desenvolver, executar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos, inclusive voltados à modernização e à qualidade; entre outras.

Analista Judiciário | Apoio especializado | Administração

Vagas: CR



CR Atribuições: efetuar levantamento, pesquisa, análise e interpretação de dados para elaboração de planos de ação, projetos e pareceres relacionados com as atividades de administração de material, recursos humanos e financeira, planejamentos, auditoria e outros; realizar estudos e desenvolver trabalhos de movimentação de materiais, níveis de estoque, padronização, pesquisa de mercado, organização e arranjo físico de almoxarifados, compras e outras atividades relacionadas com material; efetuar levantamentos e analises econômico-financeiros e patrimoniais, coletando e compilando dados para previsões de receita e despesa, comparando o previsto com o realizado e opinando sobre as causas das diferenças verificadas; entre outras.

Analista Judiciário | Apoio especializado | Arquitetura

Vagas: CR

CR Atribuições: realizar atividades técnicas a fim de garantir a qualidade técnica dos projetos arquitetônicos de obras e edificações, bem como favorecer a adequada ocupação e ambientação do espaço físico; fiscalizar e gerenciar, técnica e administrativamente, as obras executadas pelo Tribunal de Justiça mediante contratos e convênios; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Arquivologia

Vagas: CR

CR Atribuições: acompanhar vistorias das instalações prediais, observando normas técnicas e consultando relatórios e planilhas de gastos, além de prestar assistência em atividades inerentes à sua área de atuação e em outras de mesma natureza e grau de complexidade; executar atividades relacionadas à tramitação, utilização, avaliação e arquivamento de documentos; efetuar procedimentos de controle, identificação, classificação e descrição de documentos; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Biblioteconomia

Vagas: CR

CR Atribuições: classificar, catalogar e manter registros de materiais integrantes do acervo bibliotecário; atender, orientar e realizar pesquisas para os Desembargadores, Juízes, Assessores e Servidores; estabelecer e executar a política de seleção, aquisição e catalogação de livros, periódicos e publicação da Secretaria e dos Fóruns, bem como dos atos legislativos do Diário Oficial da União e do Estado; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Comunicação Social

Vagas: CR

CR Atribuições: realizar atividades que envolvam a coleta, produção, revisão e edição de notícias voltadas à divulgação oficial da competência constitucional do Tribunal de Justiça em matérias de seu interesse, por meio da imprensa escrita, falada e televisionada, com a aplicação de técnicas de redação jornalística; prestar assessoramento em atividades específicas de jornalismo e de assessoria de imprensa; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Contabilidade

Vagas: CR

CR Atribuições: executar atividades relativas à elaboração do orçamento, planificação de contas, detalhamento de despesas, serviços contábeis, balanços, balancetes, demonstrativos de movimento de contas, cálculo de faturas, tabelas de vencimentos, folhas de pagamento e organização de processos de prestação de contas; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Direito

Vagas: 5

5 Atribuições: realizar atividades de natureza técnica, realizadas privativamente por bacharéis em Direito, a fim de fornecer suporte técnico e administrativo, compreendendo ações de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Economia

Vagas: CR

CR Atribuições: executar atividades relacionadas com o planejamento, a elaboração, a execução, e o acompanhamento na área socioeconômica, financeira e orçamentária; participar de equipes multifuncionais e executar atividades relacionadas com o planejamento técnico e operacional, acompanhamento e avaliação de programas e projetos; confeccionar quadros e tabelas específicas relacionadas ao setor econômico-financeiro; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Enfermagem

Vagas: CR

CR Atribuições: executar procedimentos específicos de enfermagem; realizar consultas de enfermagem; participar de programas de prevenção, promoção e preservação da saúde, por meio de cuidados e orientações; esterilizar materiais e equipamentos utilizados; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Engenharia Civil

Vagas: CR

CR Atribuições: realizar atividades técnicas a fim de garantir os padrões de qualidade técnica e segurança das obras e reparos de edificações, bem como a adequada manutenção de instalações; fiscalizar e gerenciar, técnica e administrativamente, as obras executadas pelo Tribunal de Justiça mediante; elaborar orçamento de obras; planejar e programar a obra e(ou) manutenção geral preventiva e corretiva dos prédios destinados ao Tribunal de Justiça; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Engenharia Elétrica

Vagas: CR

CR Atribuições: elaborar projetos relativos à construção, conservação e reforma dos prédios do Tribunal de Justiça; acompanhar e fiscalizar obras e serviços; realizar exames técnicos de expedientes relativos à execução de obras; prestar assistência em assuntos técnicos relacionados a projetos de obras de instalações elétricas prediais em média e baixa tensão e de cabeamento estruturado (dados, voz e som); entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Engenharia Mecânica

Vagas: CR

CR Atribuições: realizar atividades de natureza técnica, relacionadas ao planejamento, organização, coordenação, supervisão, assessoramento, estudo, pesquisa e execução de tarefas que envolvam a implementação, o acompanhamento e a fiscalização de projetos mecânicos, a manutenção de máquinas, equipamentos mecânicos e eletromecânicos, sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, elevadores e grupos geradores realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Estatística

Vagas: CR

CR Atribuições: planejar e desenvolver investigações estatísticas; coordenar os trabalhos de coleta, análise e interpretação de dados; elaborar pareceres e instrumentais técnicos, laudos e relatórios; fornecer informações que favoreçam a tomada de decisões e o acompanhamento da execução de atividades;



Analista Judiciário | Apoio especializado | Licenciatura em Letras

Vagas: CR

CR Atribuições: realizar atividades de natureza técnica relacionadas ao planejamento, organização, coordenação, supervisão, assessoramento, estudo, pesquisa e execução de tarefas que envolvam elaboração, análise, revisão e adequação gramatical e de estilo, de textos técnicos e de outras produções em língua portuguesa; realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Medicina do Trabalho

Vagas: CR

CR Atribuições: realizar consultas, exames, diagnósticos e inspeções de saúde, principalmente relacionadas à saúde ocupacional dos servidores do Poder Judiciário; solicitar exames; prescrever tratamentos; realizar visitas domiciliares ou em dependências hospitalares; providenciar a remoção de pacientes para instituições hospitalares em casos de emergência; emitir laudos médicos e pareceres; conceder licenças para tratamento de saúde; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Pedagogia

Vagas: CR

CR Atribuições: realizar atividades de supervisão e orientação com relação a tarefas concernentes à execução especializada de trabalhos pedagógicos, tais como planejar, coordenar e elaborar diagnósticos, utilizando recursos pedagógicos e técnicas especiais; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Psicologia

Vagas: 5

5 Atribuições: prestar assessoria técnica à autoridade judiciária e consultoria a outras entidades, em assuntos pertinentes ao âmbito sociojurídico; atender às determinações judiciais de laudos periciais advindas das varas judiciais, assessorando magistrados no âmbito da competência Psicológica, avaliando as condições intelectuais e emocionais do indivíduo; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Serviço Social

Vagas: 5

5 Atribuições: realizar perícia e estudo social com a finalidade de subsidiar a autoridade judiciária no conhecimento dos aspectos socioeconômicos culturais, interpessoais, familiares, institucionais e comunitário, considerando os referenciais ético-político, sociometodológico, e técnico-operativo da profissão; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Taquigrafia

Vagas: 1

1 Atribuições: taquigrafar relatórios, debates e votos orais, bem como outros pronunciamentos feitos durante sessões de julgamentos, solenidades e conferências; fazer a tradução do apanhamento; solicitar dos magistrados e outros, quando for o caso, os votos e documentos lidos, para os respectivos encaixes; catalogar e arquivar, cronologicamente, os originais dos apanhamentos taquigráficos e dos registros fonográficos das sessões; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Comissário de Justiça da Infância e Juventude

Vagas: CR

CR Atribuições: exercer vigilância sobre menores em geral procedendo a diligências relativas aos menores, seus pais, tutores ou encarregados da sua guarda; deter ou apreender menor abandonado ou infrator, apresentando-o imediatamente à autoridade competente ou Juiz; exercer vigilância sobre o menor que lhe for indicado; fiscalizar o cumprimento de portaria ou alvará judicial que discipline a entrada e permanência de crianças ou adolescente em locais de diversão, lugares aos quais terá livre ingresso para exercício das suas atribuições, ou sua participação no espetáculo; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Direito

Vagas: 85

85 Atribuições: desempenhar atividades de apoio jurídico e administrativo, executando as determinações do Chefe de Secretaria e do Juiz da Vara e(ou) Comarca, substituindo aquele em suas faltas e impedimentos, desde que preenchidos os requisitos legais; proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina pertinente para fundamentar a análise de processo e emissão de informação técnica; executar serviços de expedientes; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Execução Penal

Vagas: 2

2 Atribuições: proceder a cálculos ou levantamento de penas nos seguintes incidentes: soma ou unificação; remição; detração; progressão; regressão de regimes; livramento condicional; reversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Oficial de Justiça Avaliador

Vagas: 20

20 Atribuições: executar atividades de apoio de natureza processual por determinação judicial e ainda, cumprir as determinações do Juiz da Comarca/Vara, fazendo citação, intimação, notificação, arresto, sequestro, alvará de soltura, condução coercitiva, penhora, depósito de bens, busca e apreensão, despejo e desocupação de imóveis, nunciação e embargo de obras, imissão de posse, reintegração de posse, prisão civil e demais diligências que lhe forem determinadas; lavrar autos, termos e certidões das diligências que praticar; entre outras.



Analista Judiciário | Apoio especializado | Contador