Concurso do Banestes: os detalhes do edital que prevê salários de até R$ 3,9 mil

As inscrições para o concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) já estão abertas e podem ser feitas até 13 de janeiro de 2023. Há oportunidades para profissionais com nível médio e superior. Ao todo, são três editais para cadastro de reserva, com postos no próprio banco, Banestes Corretora e Banestes Seguros. Os salários chegam a R$ 3,9 mil.
A prova está agendada para 5 de março de 2023. O professor do Gran Cursos Online Beto Fernandes ressalta que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) é conhecida por cobrar questões de Língua Portuguesa mais pesadas e cansativas, mas em relação às outras disciplinas, como Conhecimentos Bancários, Vendas e Negociação, Matemática e Raciocínio Lógico, a tendência é que seja uma prova muito bem feita e bem elaborada, que não deve fugir dos temas do edital.
“O candidato vai estar diante de uma banca especialista em administração e na área de finanças, a FGV. Por ser uma banca dessa área, os candidatos podem esperar uma prova bastante técnica, que vai cobrar conceitos que fazem o candidato pensar e não necessariamente decorar”, destaca o professor.
Fernandes aponta ainda que é importante que o candidato dedique mais tempo de estudo às disciplinas que valem mais pontos, que são Conhecimentos Bancários, com 20 questões, e Técnicas de Venda e Atendimento, com 15. Na opinião do professor, há tempo suficiente para o aluno estudar todas as matérias, uma vez que são poucas disciplinas e a prova é só em março.
Ele lembra que não pode zerar nenhuma disciplina e é preciso ter 50% de aproveitamento em todas as matérias.
“A principal dica para quem quer ir bem na prova é entender o perfil de cobrança da banca através de provas anteriores. Uma ótima oportunidade para o aluno testar os conhecimentos e avaliar como os conteúdos aparecem nas provas da FGV é a prova do Banrisul de 2019, que também foi feita pela Fundação Getúlio Vargas e teve disciplinas muito parecidas com as do edital do Banestes”, orienta.
Confira os detalhes dos editais
Vagas
Cadastro de reserva
- Banestes
- Técnico bancário
- Analista de comunicação
- Analista econômico financeiro (gestão contábil)
- Analista econômico financeiro (gestão financeira)
- Analista econômico financeiro (gestão estatística)
- Assistente social
- Banestes Seguros
- Assistente securitário
- Banestes Corretora
- Assistente securitário
Salários
Para técnico bancário e assistente securitário, o salário é de R$ 3.652,05 e para os demais cargos é de R$ 3.960,13.
Benefícios
Auxílio-refeição no valor de R$ 1.046,32; auxílio cesta-alimentação de R$ 852,88; auxilio creche/auxilio babá no valor mensal de R$ 602,81; vale-transporte; participação nos lucros ou resultados e remuneração variável; e direito de participação no plano assistencial (Banescaixa) e previdenciário complementar (Fundação Banestes) e plano odontológico (Odontoprev) e possibilidade de desenvolvimento profissional.
Inscrições
Das 16 horas de 12 de dezembro até as 16 horas do dia 13 de janeiro de 2023, no site Fundação Getulio Vargas (FGV) , a banca organizadora da seleção.
Taxa de inscrição
R$ 55 para técnico bancário e R$ 75 para os demais.
Isenção da taxa
Podem pedir isenção da taxa de participação os candidatos que:
- Forem doadores de medula óssea;
- Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo que prestaram serviços nas eleições político partidárias;
- Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;
- Membro de família de baixa renda, nos termos da regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;
- Não ter se utilizado da isenção prevista nessa Lei mais de 3 vezes no exercício corrente.
- Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual
- do Imposto de Renda da Pessoa Física;
- Pessoa com deficiência;
- Doadores de sangue.
O benefício pode ser solicitado de 16h do dia 12 de dezembro de 2022 e 16h do dia 16 de dezembro de 2022.
Requisitos
- Técnico bancário
- Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
- Analista econômico financeiro
- Requisitos: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior Ciências Contábeis, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no órgão competente, se existente.
- Analista de comunicação
- Requisitos: Curso superior completo de graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Produção Audiovisual, Produção Multimídia; Relações Públicas e Marketing, Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação.
- Assistente social
- Requisitos: Curso superior de graduação completo em Serviço Social. Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão competente.
- Assistente securitário
- Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
Carga horária
Será de 40 horas semanais para o cargo de assistente securitário e de 30 horas semanais para os demais.
Quando vai ser a prova
Todos os candidatos farão provas objetivas, marcadas para o dia 5 de março de 2023. Com caráter eliminatório e classificatório, os exames serão aplicados nas seguintes cidades: Vitória, Vila Velha, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Guarapari.
Concorrentes aos cargos de nível superior farão a prova pela manhã, de 8h às 12h, enquanto os de nível médio farão à tarde, de 15h às 19h.
O que cai na prova
- Técnico bancário
- Língua Portuguesa: 12 questões
- Informática Básica: 10 questões
- Raciocínio Lógico Matemático: 13 questões
- Conhecimentos bancários: 20 questões
- Técnicas de vendas e atendimento: 15 questões
- Assistente securitário - Banestes Corretora
- Língua Portuguesa: 12 questões
- Informática Básica: 10 questões
- Raciocínio Lógico Matemático: 13 questões
- Conhecimentos securitários: 25 questões
- Técnicas de vendas e atendimento: 10 questões
- Assistente securitário - Banestes Seguros
- Língua Portuguesa: 12 questões
- Informática Básica: 10 questões
- Raciocínio Lógico Matemático: 13 questões
- Seguros: 20 questões
- Legislação: 10 questões
- Cargos de nível superior
- Língua Portuguesa: 15 questões
- Raciocínio Lógico Matemático: 15 questões
- Conhecimentos Bancários: 20 questões
- Conhecimentos específicos: 30 questões
Para ser aprovado, é necessário obter, no mínimo, 50% do total de questões; não tirar zero em nenhuma disciplina; obter, no mínimo, 40% das questões do módulo de conhecimentos básicos; e acertar, no mínimo, 50% das questões do módulo de conhecimentos específicos.
Validade
O prazo de validade do concurso Banestes, Banestes Seguros e Banestes Corretora será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
Cronograma
- Publicação do Edital: 12/12/2022
- Inscrições: de 12/12/2022 a 13/01/2023
- Prazo limite para pagamento do boleto: 16/01/2023
- Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição: de 12/12/2022 a 16/12/2022
- Publicação do edital com Resultado Preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição: 29/12/2022
- Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição: 30/12/2022 a 02/01/2023
- Publicação do edital com Resultado Definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição: 11/01/2023
- Publicação da Relação Preliminar de Inscrição: 30/01/2023
- Interposição de recursos contra a Relação Preliminar de Inscrição: 31/01/2023 a 01/02/2023
- Publicação da Relação Definitiva de Inscrição: 15/02/2023
- Publicação dos locais de provas no site: 27/02/2023
- Aplicação da prova objetiva: 05/03/2023
- Divulgação do Gabarito Preliminar da prova objetiva: 07/03/2023
- Interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar: 8 e 9/03/2023
- Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva: 29/03/2023
- Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva: 29/03/2023
- Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva: 30 e 31/03/2023
- Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva: 12/04/2023
- Realização das entrevistas de candidatos negros e índios e perícia médica dos candidatos com deficiência: 19 a 21/04/2023
- Publicação do Resultado com Classificação Final: 19/05/2023