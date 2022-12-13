Concurso do Banestes: os detalhes do edital que prevê salários de até R$ 3,9 mil

Sede da Banestes Seguros, em Vitória Crédito: Divulgação

As inscrições para o concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) já estão abertas e podem ser feitas até 13 de janeiro de 2023. Há oportunidades para profissionais com nível médio e superior. Ao todo, são três editais para cadastro de reserva, com postos no próprio banco, Banestes Corretora e Banestes Seguros. Os salários chegam a R$ 3,9 mil.

A prova está agendada para 5 de março de 2023. O professor do Gran Cursos Online Beto Fernandes ressalta que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) é conhecida por cobrar questões de Língua Portuguesa mais pesadas e cansativas, mas em relação às outras disciplinas, como Conhecimentos Bancários, Vendas e Negociação, Matemática e Raciocínio Lógico, a tendência é que seja uma prova muito bem feita e bem elaborada, que não deve fugir dos temas do edital.

“O candidato vai estar diante de uma banca especialista em administração e na área de finanças, a FGV. Por ser uma banca dessa área, os candidatos podem esperar uma prova bastante técnica, que vai cobrar conceitos que fazem o candidato pensar e não necessariamente decorar”, destaca o professor.

Fernandes aponta ainda que é importante que o candidato dedique mais tempo de estudo às disciplinas que valem mais pontos, que são Conhecimentos Bancários, com 20 questões, e Técnicas de Venda e Atendimento, com 15. Na opinião do professor, há tempo suficiente para o aluno estudar todas as matérias, uma vez que são poucas disciplinas e a prova é só em março.

Ele lembra que não pode zerar nenhuma disciplina e é preciso ter 50% de aproveitamento em todas as matérias.

“A principal dica para quem quer ir bem na prova é entender o perfil de cobrança da banca através de provas anteriores. Uma ótima oportunidade para o aluno testar os conhecimentos e avaliar como os conteúdos aparecem nas provas da FGV é a prova do Banrisul de 2019, que também foi feita pela Fundação Getúlio Vargas e teve disciplinas muito parecidas com as do edital do Banestes”, orienta.

Confira os detalhes dos editais

Vagas

Cadastro de reserva

Banestes

Técnico bancário

Analista de comunicação

Analista econômico financeiro (gestão contábil)

Analista econômico financeiro (gestão financeira)

Analista econômico financeiro (gestão estatística)

Assistente social

Banestes Seguros

Assistente securitário

Banestes Corretora

Assistente securitário

Salários

Para técnico bancário e assistente securitário, o salário é de R$ 3.652,05 e para os demais cargos é de R$ 3.960,13.

Benefícios

Auxílio-refeição no valor de R$ 1.046,32; auxílio cesta-alimentação de R$ 852,88; auxilio creche/auxilio babá no valor mensal de R$ 602,81; vale-transporte; participação nos lucros ou resultados e remuneração variável; e direito de participação no plano assistencial (Banescaixa) e previdenciário complementar (Fundação Banestes) e plano odontológico (Odontoprev) e possibilidade de desenvolvimento profissional.

Inscrições

Das 16 horas de 12 de dezembro até as 16 horas do dia 13 de janeiro de 2023, no site Fundação Getulio Vargas (FGV) , a banca organizadora da seleção.

Taxa de inscrição

R$ 55 para técnico bancário e R$ 75 para os demais.

Isenção da taxa

Podem pedir isenção da taxa de participação os candidatos que:

Forem doadores de medula óssea;

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo que prestaram serviços nas eleições político partidárias;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

Membro de família de baixa renda, nos termos da regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

Não ter se utilizado da isenção prevista nessa Lei mais de 3 vezes no exercício corrente.

Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual

do Imposto de Renda da Pessoa Física;

Pessoa com deficiência;

Doadores de sangue.

O benefício pode ser solicitado de 16h do dia 12 de dezembro de 2022 e 16h do dia 16 de dezembro de 2022.

Requisitos

Técnico bancário

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

Analista econômico financeiro

Requisitos: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior Ciências Contábeis, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no órgão competente, se existente.

Analista de comunicação

Requisitos: Curso superior completo de graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Produção Audiovisual, Produção Multimídia; Relações Públicas e Marketing, Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação.

Assistente social

Requisitos: Curso superior de graduação completo em Serviço Social. Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão competente.

Assistente securitário

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

Carga horária

Será de 40 horas semanais para o cargo de assistente securitário e de 30 horas semanais para os demais.

Quando vai ser a prova

Todos os candidatos farão provas objetivas, marcadas para o dia 5 de março de 2023. Com caráter eliminatório e classificatório, os exames serão aplicados nas seguintes cidades: Vitória, Vila Velha, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Guarapari.

Concorrentes aos cargos de nível superior farão a prova pela manhã, de 8h às 12h, enquanto os de nível médio farão à tarde, de 15h às 19h.

O que cai na prova

Técnico bancário

Língua Portuguesa: 12 questões

Informática Básica: 10 questões

Raciocínio Lógico Matemático: 13 questões

Conhecimentos bancários: 20 questões

Técnicas de vendas e atendimento: 15 questões

Assistente securitário - Banestes Corretora

Língua Portuguesa: 12 questões

Informática Básica: 10 questões

Raciocínio Lógico Matemático: 13 questões

Conhecimentos securitários: 25 questões

Técnicas de vendas e atendimento: 10 questões

Assistente securitário - Banestes Seguros

Língua Portuguesa: 12 questões

Informática Básica: 10 questões

Raciocínio Lógico Matemático: 13 questões

Seguros: 20 questões

Legislação: 10 questões

Cargos de nível superior

Língua Portuguesa: 15 questões

Raciocínio Lógico Matemático: 15 questões

Conhecimentos Bancários: 20 questões

Conhecimentos específicos: 30 questões

Para ser aprovado, é necessário obter, no mínimo, 50% do total de questões; não tirar zero em nenhuma disciplina; obter, no mínimo, 40% das questões do módulo de conhecimentos básicos; e acertar, no mínimo, 50% das questões do módulo de conhecimentos específicos.

Validade

O prazo de validade do concurso Banestes, Banestes Seguros e Banestes Corretora será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Cronograma