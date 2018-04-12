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1.650 vagas

Concurso da Transpetro tem mais de 106 mil candidatos inscritos

Exames serão aplicados no dia 15 de abril

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 15:46
Transpetro vai selecionar profissionais de níveis médio e superior Crédito: Reprodução internet
O concurso público da Petrobras Transportes (Transpetro) atraiu mais de 106 mil candidatos. O cargo mais bem procurado é o de técnico de administração, que exige o nível médio, com 38.828 Inscritos.
Os participantes serão submetidos à prova objetiva, que será aplicada no dia 15 de abril. A consulta dos locais do estes e os horários podem ser conferidos no site www.cesgranrio.org.br. Para os inscritos no cargo de advogado, ainda haverá prova discursiva.
A orientação da organizadora é que o candidato chegue ao local do teste com uma hora de antecedência, munido do cartão de confirmação (disponível no site), documento de identidade com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
De acordo com o edital do concurso público, será proibida a utilização de aparelhos eletrônicos, sonoros, de comunicação ou registro, tais como: agendas, relógios, telefones celulares, entre outros. Os candidatos também não poderão usar óculos escuros ou acessórios como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares.
O concurso oferece 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 para cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45.
 

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