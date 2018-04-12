Concurso da Transpetro tem mais de 106 mil candidatos inscritos

Transpetro vai selecionar profissionais de níveis médio e superior Crédito: Reprodução internet

O concurso público da Petrobras Transportes (Transpetro) atraiu mais de 106 mil candidatos. O cargo mais bem procurado é o de técnico de administração, que exige o nível médio, com 38.828 Inscritos.

Os participantes serão submetidos à prova objetiva, que será aplicada no dia 15 de abril. A consulta dos locais do estes e os horários podem ser conferidos no site www.cesgranrio.org.br . Para os inscritos no cargo de advogado, ainda haverá prova discursiva.

A orientação da organizadora é que o candidato chegue ao local do teste com uma hora de antecedência, munido do cartão de confirmação (disponível no site), documento de identidade com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

De acordo com o edital do concurso público, será proibida a utilização de aparelhos eletrônicos, sonoros, de comunicação ou registro, tais como: agendas, relógios, telefones celulares, entre outros. Os candidatos também não poderão usar óculos escuros ou acessórios como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares.

O concurso oferece 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 para cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45.