Concurso da Sejus: 200 vagas para inspetor penitenciário

Já para a, serão 33 vagas de nível superior para delegado de polícia com salário de R$ 10.058,56. É exigida a formação em Direito. No, será realizada a abertura de 200 vagas de nível médio em concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, com salário de R$ 2.467,59. Nos valores, já está incluso o auxílio-alimentação de R$ 300.