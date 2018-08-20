Concurso da Sejus: 200 vagas para inspetor penitenciário

A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus-ES) anunciou nesta segunda-feira (20) a abertura de um concurso público para o cargo de inspetor penitenciário. Serão ofertadas 200 vagas para o nível médio e a remuneração será de R$ 2.776,04, incluindo o auxílio-alimentação de R$ 300.
O governo do Espírito Santo também autorizou nesta segunda (20) a abertura de outros três concursos públicos. Serão realizados concursos para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) e Polícia Civil.
Para o Detran, serão disponibilizadas 94 vagas, sendo 80 para o cargo de assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75, e 14 para analista de trânsito (nível superior), com salário de R$ 5.179,94. Esta oportunidade é voltada para diferentes formações como Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia Psicologia e Serviço Social.
Já para a Polícia Civil, serão 33 vagas de nível superior para delegado de polícia com salário de R$ 10.058,56. É exigida a formação em Direito. No Iases, será realizada a abertura de 200 vagas de nível médio em concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, com salário de R$ 2.467,59. Nos valores, já está incluso o auxílio-alimentação de R$ 300.