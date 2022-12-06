Concurso da Receita Federal: confira os detalhes do edital e como se preparar

01

Aprovação

Segundo o edital, não haverá mais mínimo por disciplina, o que é uma quebra na tradição da Receita. No entanto, há mínimo de 50% nas provas, sendo mínimo de 50% em conhecimentos básicos e 50% em conhecimentos específicos, além de não poder zerar nenhuma disciplina. Isso quer dizer que o candidato deve ter pelo menos um conhecimento mínimo em cada disciplina.

02

Duração da prova

O candidato deve ter muito cuidado com o tempo, já que as duas provas, tanto para analista quanto para auditor, contam com 140 questões, sendo 80 de conhecimentos básicos, que será aplicada na parte da manhã, e 60 de conhecimentos específicos, que será aplicada na parte da tarde, incluindo uma questão discursiva para o cargo de Analista e duas para Auditor.

03

Execução das provas

Na parte da manhã são as provas mais demoradas, como Português, Estatística e Raciocínio Lógico, com apenas 4h30 para resolver as 80 questões. Na parte da tarde será a prova específica, com 4h30 para resolver as questões das áreas de Legislação e Direito e as questões discursivas.

04

Inglês

Saiu Espanhol, a única opção é Língua Inglesa para os dois cargos. O edital dá a entender que pode cair gramática também, mas o foco maior é em interpretação de texto.

05

Discursiva

O peso da discursiva para auditor é de 30% da prova, enquanto para analista é de cerca de 17% a 18%. É um peso muito grande e será determinante na classificação. Por isso é importante que o candidato dê atenção a essas questões e busque estratégias para responder as discursivas.

06

Estrutura das discursivas

A dica para as questões discursivas, é saber bem o conteúdo, mas também ver a estrutura das discursivas de acordo com o que está no edital e entender a cobrança com base em provas anteriores. Depois de fazer essa análise, o ideal é treinar bastante esse tipo de questão.

07

Tecnologia da informação

Outra novidade é a entrada da disciplina Fluência em Dados, que é a área da Tecnologia da Informação, para os dois cargos.

08

Inglês

Saiu Espanhol, a única opção é Língua Inglesa para os dois cargos. O edital dá a entender que pode cair gramática também, mas o foco maior é em interpretação de texto.

09

Matérias específicas

As disciplinas específicas devem ter o maior foco do candidato, isso porque são essas matérias que devem aparecer nas questões discursivas (dos dois cargos), que serão muito relevantes na nota final. No caso de Analista, a recomendação é dedicar mais tempo às disciplinas Direito Constitucional, Direito Administrativo e Tributário e Legislação Tributária. Já para o cargo de Auditor, a dica é focar também nas disciplinas da área de Direito e nas Legislações Tributária e Aduaneira.

10

Língua Portuguesa e Fluência de Dados

As disciplinas que devem ter maior atenção da parte de Conhecimentos Básicos são Língua Portuguesa e Fluência em Dados, para os dois cargos. Já na parte de Conhecimentos Específicos, o candidato deve focar em Direito Tributário, Legislação Tributária e Legislação Aduaneira, tanto para o cargo de analista quanto para o de auditor.

11

Organização do estudo

Como o conteúdo programático é muito longo, o candidato deve avaliar a relação Custo X Benefício na hora do estudo. Isso quer dizer que disciplinas muito grandes, que o candidato não tem nenhum conhecimento prévio e que tenham conteúdo muito denso e poucas questões, devem ficar no final da fila de prioridades de estudo.

12

Revisão