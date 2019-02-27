Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
500 vagas

Concurso da PRF foi retomado, segundo diretor-geral

Seleção havia sido suspensa pela Justiça na última semana; Adriano Furtado tranquilizou os candidatos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 fev 2019 às 20:10

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 20:10

Policiais rodoviários federais fazem operação nas estradas Crédito: PRF/Divulgação
O concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi suspenso na última semana, foi retomado nesta quarta-feira (27). A informação é do diretor-feral da corporação, Adriano Furtado.
"Estou muito satisfeito por saber e poder informar a todos que o concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal foi retomado. Sempre bom dar boas notícias. Bom para a instituição, bom para você, bom para o Brasil. Grande abraço!", disse ele em sua conta no Twitter.
A decisão de retomar o concurso é do desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Vladmir Souza Carvalho. Ele atendeu o pedido liminar da União, para cancelar a decisão que suspendeu o concurso.
Para o magistrado, não há ilegalidade que justifique a suspensão do concurso, pois o edital está fundado em motivação razoável, uma vez que foi elaborado com base na análise do histórico dos concursos da PRF. A PRF informou que aguarda a autorização da Advocacia Geral da União (AGU) para prosseguir com as próximas etapas do certame.
Na última semana, o processo seletivo havia sido suspenso temporariamente pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará. A reivindicação dos candidatos, na ação, era de que eles pudessem realizar as etapas de seleção em quaisquer capitais brasileiras e não apenas no local de lotação escolhido. Além disso, o documento sugeria a abertura de um novo prazo de inscrição.
O concurso público da PRF oferece 500 vagas para policial rodoviário e atraiu mais de 129 mil candidatos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados