Concurso da PRF foi retomado, segundo diretor-geral

Policiais rodoviários federais fazem operação nas estradas Crédito: PRF/Divulgação

O concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi suspenso na última semana, foi retomado nesta quarta-feira (27). A informação é do diretor-feral da corporação, Adriano Furtado.

"Estou muito satisfeito por saber e poder informar a todos que o concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal foi retomado. Sempre bom dar boas notícias. Bom para a instituição, bom para você, bom para o Brasil. Grande abraço!", disse ele em sua conta no Twitter.

A decisão de retomar o concurso é do desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Vladmir Souza Carvalho. Ele atendeu o pedido liminar da União, para cancelar a decisão que suspendeu o concurso.

Para o magistrado, não há ilegalidade que justifique a suspensão do concurso, pois o edital está fundado em motivação razoável, uma vez que foi elaborado com base na análise do histórico dos concursos da PRF. A PRF informou que aguarda a autorização da Advocacia Geral da União (AGU) para prosseguir com as próximas etapas do certame.

Na última semana, o processo seletivo havia sido suspenso temporariamente pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará. A reivindicação dos candidatos, na ação, era de que eles pudessem realizar as etapas de seleção em quaisquer capitais brasileiras e não apenas no local de lotação escolhido. Além disso, o documento sugeria a abertura de um novo prazo de inscrição.