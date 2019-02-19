Concurso da Polícia Civil tem mais de 78 mil inscritos no ES

Crédito: Arquivo | Nestor Muller

O concurso público da Polícia Civil atraiu 78.968 candidatos que disputam as 173 vagas oferecidas. São 456 concurseiros por vaga.

O cargo mais bem procurado foi o de investigador com 33.327 participações, seguido por auxiliar de perícia médica com 24.047, e escrivão de polícia, com 10.229 inscritos.

A jornada de trabalho destes novos servidores ocorre em 30h e 40h semanais, com subsídio de R$ 3.622,008 a R$ 5.103,84.

O concurso contará com Provas Objetivas, Perícia Médica para candidatos com deficiência, Teste de Aptidão Física, Inspeção de Saúde, Avaliação Psicológica, Investigação Criminal e Social - realizada pela PCES, e Curso de Formação Profissional - realizado pela PCES. A previsão é que a primeira etapa ocorra em 24 de março de 2019.