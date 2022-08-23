Concurso da PM do ES: divulgados gabaritos das provas

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) divulgou os gabaritos preliminares das provas do concurso público aplicadas no último domingo, dia 21 de agosto. Os documentos com as respostas foram disponibilizados pelo Instituto AOCP, o organizador do processo seletivo.
Para conferir, basta o candidato acessar o site da banca e pesquisar a página destinada ao cargo que está concorrendo. Os cadernos de provas também já estão disponíveis.
Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso até as 23h59 desta quarta-feira (24). O pedido de revisão deve ser individual e devidamente fundamentado e deve ser protocolado em requerimento próprio.
O concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo registrou a participação de 33.019 candidatos que estão na disputa pelas 1.111 vagas disponibilizadas pela corporação. Isso que dizer que são quase 30 inscritos por cada oportunidade. Os postos foram distribuídos por cinco editais.
O processo seletivo oferece 1.000 postos para soldado combatente, 30 para soldado auxiliar de saúde, 22 para soldado músico, 57 para oficiais da saúde e duas para oficiais músicos.
CONFIRA AS PRÓXIMAS ETAPAS
- Entrega de documentação para aferição de idade
- Exame de aptidão física
- Avaliação psicológica
- Prova prática de música (somente para o cargo de soldado músico)
- Invetigação social
- Exames de saúde
- Classificação final para o curso de formação
- Entrega da documentação para fins de matrícula
- Realização do curso de formação
- Resultado final e encerramento do curso de formação