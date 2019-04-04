Concurso da PM: 726 aprovados após revisão de teste psicológico

Policiais militares Crédito: Divulgação

concursos públicos Os resultados corrigidos da avaliação psicológica dosda Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo, foram divulgados nesta quarta-feira (03). Com a revisão, 726 candidatos saíram da condição de reprovados para aprovados.

Com a revisão, decidiu-se que o candidato é considerado reprovado se não atingir os índices esperados em três ou mais características do teste psicológico. Anteriormente, era considerado contraindicado quem não atingisse todos os percentuais esperados nas 12 características do exame.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que a adoção de requisitos de supervalorização do teste psicológico foi incoerente e fora dos padrões de concursos anteriores, "criando um parâmetro intolerante e desproporcional, afastando candidatos aptos, intelectualmente capazes e fisicamente aprovados", diz a nota.

De acordo com os critérios anteriores, dos 1.595 candidatos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, 1.126 ficaram reprovados. Com a revisão, esse número de reprovados caiu para 400, informou a Sesp.

A secretaria reforça, ainda, que por conta da revisão, os índices de aprovação foram elevados, na média, de 29% para 75%, "permitindo que todas as vagas ofertadas fossem preenchidas sem prejuízo de qualidade e da aptidão dos candidatos considerados aptos".

site Após a constatação do alto índice de reprovação no certame da Polícia Militar, candidatos ingressaram com recursos contestando o resultado, e o concurso foi paralisado em dezembro de 2018. Agora, após a retificação da lista de aprovados, os trâmites para da seleção serão retomados. A Sesp informou que ainda não há data definida para a próxima etapa, portanto, o candidato deve ficar atento às novidades no

O CONCURSO

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram 49.081 inscritos, para 417 vagas ofertadas. Na PM, são 250 oportunidades para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já o edital dos bombeiros oferta 127 vagas, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais.

RESULTADOS

Confira os resultados do concurso da Polícia Militar para:

Confira os resultados do concurso do Corpo de Bombeiros para: