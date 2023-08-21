Concurso da Guarda de Cariacica: veja como se preparar para as provas

Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica Crédito: Claudio Postay/PMC / Divulgação

As provas do concurso público da Guarda Municipal de Cariacica serão aplicadas no dia 26 de novembro e contarão com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Legislação de Trânsito e Legislação Específica da Guarda Municipal de Cariacica e Conhecimentos Específicos.

O certame oferece 35 vagas para o cargo de agente da Guarda Municipal, voltado para candidatos que tenham o nível médio e idade entre 18 e 35 anos. a remuneração pode chegar a R$ 6.508, composto por salário de R$ 2.200, mais R$ 660 referente ao adicional de periculosidade, R$ 1 mil (referente a escala especial), R$ 2.148,05 (auxílio fardamento, pago em uma única parcela no mês de abril de cada ano) e R$ 500 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais em regime de escala.

A coordenadora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, orienta os candidatos que ler e interpretar o edital corretamente é o primeiro ponto a ser observado por qualquer concurseiro. Segundo ela, o estudantes deve ficar atento ao número de questões e ao peso de cada disciplina e separar o tempo de estudo proporcionalmente a cada matéria.

A maior pontuação será para Conhecimentos Específicos, com 30 questões, valendo 2 pontos cada, o que totalizam 60 pontos, dos 100 pontos possíveis. Logo, a maior dedicação deve ser para essa disciplina, que envolve conhecimentos de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Leis Especiais, Direito Penal e Direito Administrativo.

Em segundo lugar, segundo Ivone, virão as disciplinas de Língua Portuguesa, Legislação de Trânsito e Legislação Específica da Guarda Municipal de Cariacica, com 10 questões para cada uma dessas matérias, com peso 1, totalizando 30 pontos.

Por fim, haverá ainda Informática e Raciocínio Lógico, com 5 questões cada, com peso 1 também, completando, assim, os 100 pontos da prova objetiva.

“Temos, aproximadamente, 90 dias até a data da prova, sendo possível que o candidato, mesmo partindo do zero, adquira bastante competitividade. É aconselhável pelo menos três horas diárias líquidas de estudo, sete dias por semana, para que o candidato consiga ter razoável noção do conteúdo programático para a prova, devendo dedicar 75% do tempo de estudo para os Conhecimentos Específicos.

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva

Teste de capacidade física

Avaliação psicológica

Exames médicos (inclusive toxicológico)

Investigação de conduta social

Curso de formação e capacidade física (presencial e em tempo integral).

Confira outras dicas

01 Banca organizadora O Instituto Access é uma banca muito literal, que cobra muita literalidade de lei, então a dica é, ao estudar, o aluno deve reservar um tempo para a leitura da legislação seca, seja a letra da lei da Constituição Federal, das leis estaduais, código de trânsito, tudo que for de legislação o candidato deve dedicar um bom tempo da preparação. Lógico que só ler a lei seca não é o suficiente, é preciso entender o que está ali. 02 Resolução de questões Resolver questões de concursos anteriores. Como essa banca não pega muitos concursos, o candidato não vai encontrar muitas questões antigas. A dica aqui é pegar dentro dos respectivos assuntos, buscas bancas com estilos semelhantes, como Ibade, IBFC, AOCP, principalmente as provas mais antigas da AOCP, bem como outras bancas menores, que costumam fazer concursos municipais. 03 Conhecimento Priorizar os conhecimentos específicos, isso porque 60% da pontuação está nessa área, e isso deve se refletir na preparação. Então, por exemplo, se o candidato estuda 5 horas por dia, pelo menos 3 horas precisam ser dedicadas à parte de conhecimentos específicos. Isso não anula o estudo da parte de conhecimentos básicos, é preciso reservar um tempo para essa parte também. 04 Teste de Físico Em relação ao Teste de Aptidão Física (TAF), é preciso ter atenção para a corrida, que costuma reprovar muitos candidatos. O ideal é começar a dedicar alguns dias da semana para começar a atividade física, além se fazer uma dieta pois o sobrepeso pode prejudicar muito em todos os exercícios da etapa. Além disso, a prática de exercícios pode ajudar também no controle da ansiedade e no condicionamento mental.